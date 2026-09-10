Kejayaan Duniawi! 6 Weton Dikelilingi Pancaran Aura, Ucapannya Tak Bisa Disangkal dan Kaya Raya!

Ilustrasi weton tibo sri yang rezeki melimpah makin tua makin jaya menurut primbon Jawa (Magnific/ johnstocker)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton bukan hanya sekedar perhitungan tanggal lahir, tetapi juga merupakan kunci untuk memahami perjalanan hidup individu.
Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, Primbon Jawa menyatakan bahwa beberapa weton khusus dilengkapi dengan pancaran aura yang kuat, membuat pernyataan mereka sering didengar dan sulit untuk dibantah.
Mereka sering menjadi sorotan, pengaruh yang besar, dan dipercaya mampu menarik rezeki dengan cepat.
Hal ini bukan hanya karena nasib baik, tetapi juga karena karakter yang harmonis dengan energi alam semesta.
Mari kita eksplor enam weton terpilih yang menurut primbon dianggap sebagai pembawa kesuksesan dan rezeki melimpah.
1. Weton Senin Legi – Sang Pemimpin Karismatik
Mereka yang lahir pada Senin Legi dikenal mempunyai aura kepemimpinan yang alami.
Orang lain cenderung mempercayai mereka, dan setiap perkataan seolah memiliki makna yang dalam.
Dalam interaksi sosial, Senin Legi sering diangap sebagai teladan, bahkan tanpa diminta.
Karisma yang dimilikinya membuatnya disukai oleh atasan maupun rekan kerja, sehingga peluang untuk mencapai kesuksesan semakin terbuka.
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Jawa Pos
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