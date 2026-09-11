9 Ucapan Kesabaran Menipis yang Sering Muncul Tanpa Disadari Menurut Psikologi

Ucapan kesabaran menipis yang sering muncul tanpa disadari menurut psikologi / foto : Magnific/ benzoix
JawaPos.com - Kesabaran menipis sering tercermin dari ucapan sederhana yang muncul tanpa disadari dalam percakapan sehari-hari.
Kesibukan dan tekanan hidup modern membuat sebagian orang lebih mudah kehilangan kesabaran menghadapi hal sederhana.
Meski berusaha menyembunyikan kekesalan, ucapan yang terlontar sering menjadi tanda jelas kesabaran yang mulai menipis.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (11/9), berikut sembilan ucapan psikologi kesabaran menipis yang biasa muncul tanpa disadari dalam percakapan sehari-hari.
1. Menyatakan semuanya baik-baik saja
Mengatakan semuanya baik-baik saja padahal sebenarnya tidak menjadi kebiasaan umum untuk menghindari konflik.
Sebagian orang tidak memiliki kesabaran menyelesaikan masalah, sehingga memilih menyimpan perasaan sebenarnya sendirian.
Kebiasaan ini dapat memicu rasa kesal yang menumpuk dan memengaruhi interaksi dengan orang lain.
Mereka sebenarnya sedang kehilangan kesabaran, namun memilih menghindari membicarakan masalah tersebut secara langsung.
2. Meminta orang lain tidak mengkhawatirkan sesuatu
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Jawa Pos
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