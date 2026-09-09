Seni Mencairkan Suasana, 10 Ucapan Ini Bikin Obrolan Pertama Lebih Seru

seseorang yang membuat orang bersemangat saat pertama kali bertemu. (Freepik/freepik)
JawaPos.com – Berkenalan dengan orang baru terkadang membuat suasana terasa canggung. Padahal, percakapan singkat di awal pertemuan dapat menjadi kesempatan untuk membangun kesan positif.
Obrolan ringan bukan sekadar percakapan untuk mengisi keheningan. Jika dilakukan dengan tepat, percakapan sederhana dapat membantu menciptakan rasa nyaman sekaligus membuka peluang untuk mengenal seseorang lebih dekat.
Kuncinya bukan selalu terletak pada topik yang luar biasa. Kalimat sederhana yang disampaikan dengan tulus, disertai perhatian dan ketertarikan terhadap lawan bicara, justru bisa membuat interaksi terasa lebih menyenangkan.
Dilansir dari Geediting, ada sejumlah frasa sederhana yang dapat digunakan untuk membuat percakapan pertama terasa lebih hangat dan positif.
Ucapan singkat ini dapat menjadi pembuka yang ramah ketika bertemu seseorang. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran lawan bicara.
Daripada langsung masuk ke pembicaraan yang serius, ungkapan sederhana seperti ini dapat membantu mengurangi kecanggungan pada awal perkenalan.
Memberikan komentar positif dapat membantu menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Pujian tidak harus selalu berkaitan dengan penampilan.
Anda dapat memperhatikan ekspresi, semangat, atau suasana hati seseorang. Pastikan komentar yang diberikan tetap wajar dan terasa tulus agar tidak terdengar dibuat-buat.
Pertanyaan sederhana ini memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bercerita.
Daripada mendominasi pembicaraan dengan menceritakan diri sendiri, menunjukkan ketertarikan terhadap pengalaman lawan bicara dapat membuat interaksi terasa lebih seimbang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara