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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 9 September 2026 | 23.52 WIB

Seni Mencairkan Suasana, 10 Ucapan Ini Bikin Obrolan Pertama Lebih Seru

seseorang yang membuat orang bersemangat saat pertama kali bertemu. (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang membuat orang bersemangat saat pertama kali bertemu. (Freepik/freepik)

JawaPos.com – Berkenalan dengan orang baru terkadang membuat suasana terasa canggung. Padahal, percakapan singkat di awal pertemuan dapat menjadi kesempatan untuk membangun kesan positif.

Obrolan ringan bukan sekadar percakapan untuk mengisi keheningan. Jika dilakukan dengan tepat, percakapan sederhana dapat membantu menciptakan rasa nyaman sekaligus membuka peluang untuk mengenal seseorang lebih dekat.

Kuncinya bukan selalu terletak pada topik yang luar biasa. Kalimat sederhana yang disampaikan dengan tulus, disertai perhatian dan ketertarikan terhadap lawan bicara, justru bisa membuat interaksi terasa lebih menyenangkan.

Dilansir dari Geediting, ada sejumlah frasa sederhana yang dapat digunakan untuk membuat percakapan pertama terasa lebih hangat dan positif.

1. “Senang bisa bertemu denganmu.”

Ucapan singkat ini dapat menjadi pembuka yang ramah ketika bertemu seseorang. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran lawan bicara.

Daripada langsung masuk ke pembicaraan yang serius, ungkapan sederhana seperti ini dapat membantu mengurangi kecanggungan pada awal perkenalan.

2. “Kamu kelihatan punya energi yang positif hari ini.”

Memberikan komentar positif dapat membantu menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Pujian tidak harus selalu berkaitan dengan penampilan.

Anda dapat memperhatikan ekspresi, semangat, atau suasana hati seseorang. Pastikan komentar yang diberikan tetap wajar dan terasa tulus agar tidak terdengar dibuat-buat.

3. “Bagaimana harimu?”

Pertanyaan sederhana ini memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bercerita.

Daripada mendominasi pembicaraan dengan menceritakan diri sendiri, menunjukkan ketertarikan terhadap pengalaman lawan bicara dapat membuat interaksi terasa lebih seimbang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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