8 Ucapan Sok Keren yang Sebenarnya Mengungkap Rasa Tidak Percaya Diri Menurut Psikologi

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JawaPos.com - Psikologi sok keren sering tersembunyi di balik ucapan tertentu yang justru mengungkap rasa tidak percaya diri seseorang.
Sikap seolah tidak peduli terhadap apa pun sering digunakan sebagai cara menutupi rasa takut tidak disukai.
Meski berusaha tampil tenang dan acuh, sebagian orang justru mudah dikenali lewat ucapan yang sering terlontar.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (10/9), berikut delapan ucapan psikologi sok keren yang sebenarnya mengungkap rasa tidak percaya diri di balik sikap tersebut.
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1. Menyatakan tidak peduli terhadap sesuatu
Seseorang yang berusaha tampil keren sering mengklaim tidak peduli agar terlihat tidak mudah terpengaruh.
Padahal sebenarnya mereka mungkin sangat peduli dan menyembunyikan kerentanan yang sesungguhnya dirasakan.
Sikap ini sering muncul sebagai respons terhadap luka lama atau rasa tidak aman yang tersembunyi.
Menyembunyikan perasaan sebenarnya justru menjauhkan mereka dari kesempatan menjalin hubungan yang tulus dengan orang lain.
2. Meremehkan antusiasme orang lain
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Jawa Pos
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