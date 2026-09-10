Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Kamis, 10 September 2026 | 13.15 WIB

Rezeki Makin Deras! 3 Zodiak Diprediksi Panen Cuan dan Peluang Finansial Besar pada 10 September 202

Ilustrasi Panen Cuan (magnific) - Image

Ilustrasi Panen Cuan (magnific)


JawaPos.com - Peluang finansial datang bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena seseorang sudah lebih siap melihat dan mengambilnya.

Dalam ramalan astrologi, 10 September 2026 menjadi waktu yang menarik bagi beberapa zodiak untuk lebih peka terhadap kesempatan yang berkaitan dengan uang.

Menurut pembacaan astrologi, pengaruh Mercury di Libra yang membentuk aspek kuadrat dengan Lilith membawa energi yang mendorong kehati-hatian dalam mengambil keputusan.

Situasi yang terasa sedikit penuh pertimbangan justru dapat membantu seseorang melihat persoalan finansial dari sudut pandang yang lebih jernih.

Momentum ini juga mengingatkan bahwa peluang mendapatkan cuan perlu disertai perhitungan.

Memeriksa informasi, meneliti risiko, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan menjadi bagian penting sebelum menentukan langkah yang berkaitan dengan keuangan.

Dari sejumlah zodiak, Scorpio, Sagitarius, dan Aquarius diprediksi memiliki energi finansial yang cukup menonjol pada 10 September 2026.

Ketiganya memiliki pendekatan berbeda dalam menghadapi uang, tetapi sama-sama digambarkan lebih siap mengendalikan keputusan dan memanfaatkan peluang yang muncul.

Simak penjelasan lengkapnya sebagaimana yang dilansir dari Yourtango.com.

1. Scorpio

Scorpio diprediksi menjadi salah satu zodiak yang berpeluang menemukan celah finansial menarik pada 10 September 2026.

Dalam pembacaan astrologi, pengaruh Mercury di Libra yang berhadapan secara kuadrat dengan Lilith membuat Anda lebih peka terhadap persoalan yang berkaitan dengan keadilan, hak, dan aliran uang.

Sesuatu yang selama ini Anda tunggu atau perjuangkan berpotensi mulai menunjukkan perkembangan.

Pengalaman panjang dalam memperbaiki diri juga membuat Scorpio tidak lagi mudah mengabaikan persoalan keuangan.

Anda diprediksi lebih berani melihat angka, mencari informasi, dan mengakui masalah yang sebelumnya mungkin sengaja disisihkan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Zodiak Paling Hoki yang Mahir Memanfaatkan Peluang hingga Naik Level Finansial di September 2026 - Image
Zodiak

6 Zodiak Paling Hoki yang Mahir Memanfaatkan Peluang hingga Naik Level Finansial di September 2026

Kamis, 10 September 2026 | 11.00 WIB

Dari Biasa Jadi Luar Biasa, 5 Shio Ini Diprediksi Mengalami Lonjakan Finansial - Image
Zodiak

Dari Biasa Jadi Luar Biasa, 5 Shio Ini Diprediksi Mengalami Lonjakan Finansial

Kamis, 10 September 2026 | 05.38 WIB

Tak Perlu Menunggu Tua, 7 Shio Ini Disebut Bisa Meraih Kesuksesan Finansial Sejak Muda - Image
Zodiak

Tak Perlu Menunggu Tua, 7 Shio Ini Disebut Bisa Meraih Kesuksesan Finansial Sejak Muda

Kamis, 10 September 2026 | 05.18 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore