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Niko Sulpriyono
Kamis, 30 Juli 2026 | 13.16 WIB

5 Zodiak Ini Diprediksi Lunas dari Utang pada Agustus 2026, Babak Baru Finansial Segera Dimulai

Ilustrasi Lunas Dari Utang (Freepik) - Image

Ilustrasi Lunas Dari Utang (Freepik)

JawaPos.com - Memasuki Agustus 2026, banyak orang berharap kondisi keuangan menjadi lebih baik, terutama bagi mereka yang sedang berusaha menyelesaikan berbagai kewajiban finansial. 

Berdasarkan pembacaan tarot, terdapat lima zodiak yang diprediksi memiliki peluang besar untuk melunasi utang dan memasuki fase kehidupan yang lebih tenang.

Ramalan tersebut menggambarkan bahwa pelunasan utang tidak selalu terjadi karena memperoleh uang secara tiba-tiba. 

Sebaliknya, kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh hadirnya peluang kerja baru, peningkatan penghasilan, dukungan dari orang terdekat, hingga hasil dari perjuangan yang selama ini telah dilakukan.

Perlu diingat bahwa ramalan tarot bersifat prediktif dan bukan kepastian. 

Meski demikian, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk terus bekerja keras, mengelola keuangan secara bijak, dan memanfaatkan setiap peluang yang datang. 

Berikut lima zodiak yang diprediksi berpeluang melunasi utang pada Agustus 2026, dikutip dari Youtube Ryan Mercury.

1. Cancer

Cancer menjadi zodiak pertama yang disebut memiliki peluang besar memperbaiki kondisi finansial pada Agustus 2026. 

Dalam pembacaan tarot, Cancer memperoleh kartu Two of Cups, yang melambangkan hubungan harmonis, kerja sama, serta dukungan dari orang-orang terdekat.

Editor: Novia Tri Astuti
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