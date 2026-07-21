Pantang Kehabisan Rezeki, 5 Weton Tunggak Semi Ini Selalu Punya Peluang Baru

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, istilah Tunggak Semi merujuk pada seseorang yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam urusan rezeki yang terus tumbuh, meski pernah mengalami masa-masa sulit. Filosofi ini diibaratkan seperti tunggul pohon yang kembali mengeluarkan tunas setelah ditebang.

Pemilik weton yang termasuk kategori Tunggak Semi diyakini mempunyai semangat pantang menyerah serta kemampuan untuk bangkit dari berbagai tantangan. Mereka dinilai mampu menemukan peluang baru ketika menghadapi kesulitan ekonomi maupun hambatan dalam mencari penghasilan.

Tak jarang, setelah mengalami kegagalan atau kerugian, mereka justru memperoleh kesempatan yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itulah, weton-weton ini sering dikaitkan dengan sosok yang mampu bangkit setiap kali menghadapi cobaan hidup.

Mengacu pada penjelasan yang disampaikan kanal YouTube Energi Weton, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter Tunggak Semi dan dipercaya memiliki peluang untuk terus memperoleh rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Jumat Legi Jumat Legi memiliki neptu 11, gabungan dari nilai 6 untuk hari Jumat dan 5 untuk pasaran Legi.

Mereka yang lahir pada weton ini dianugerahi kecerdasan tinggi dan keuletan yang luar biasa.

Dalam dunia bisnis, mereka memiliki naluri tajam untuk mengenali peluang di tengah situasi sulit sekalipun.

Orang Jumat Legi terkenal dengan etos kerja yang gigih dan pantang menyerah saat mengejar impian mereka.

Kemampuan beradaptasi menjadi kekuatan utama mereka, sehingga ketika satu jalan tertutup, mereka dengan cepat menemukan alternatif lain.