Siap Menjemput Rezeki! 6 Shio Diprediksi Dapat Uang Besar dari Orang Terdekat pada September 2026

JawaPos.com - Ada kalanya rezeki datang melalui jalan yang sama sekali tidak disangka. Bukan hanya dari gaji, bisnis, atau hasil kerja sendiri, peluang finansial juga dapat hadir melalui bantuan orang-orang yang berada di sekitar kehidupan Anda.

Memasuki September 2026, sejumlah shio dalam pembacaan kartu disebut memiliki gambaran menarik mengenai datangnya uang dari orang terdekat. Prediksi ini menjadi semakin menarik karena sosok yang membawa rezeki bukan digambarkan sebagai orang asing.

Mereka dapat berasal dari lingkaran yang selama ini sudah mengenal Anda, mulai dari keluarga, sahabat, pasangan, gebetan, hingga seseorang yang memiliki hubungan profesional dengan Anda.

Bantuan itu dapat hadir dalam berbagai bentuk, termasuk pemberian uang, hadiah, dukungan finansial, pekerjaan, maupun peluang mendapatkan penghasilan tambahan.

Bagi sebagian orang, kedatangan rezeki seperti ini dapat menjadi angin segar, terutama apabila sebelumnya sedang berusaha menyelesaikan berbagai kebutuhan.

Uang yang diterima dapat dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan penting, membayar kewajiban, membantu keluarga, atau menjadi modal untuk mengembangkan usaha dan pekerjaan.

Lantas, shio apa saja yang disebut berpotensi mendapatkan uang besar dari orang terdekat pada September 2026? Berikut enam shio yang muncul dalam ramalan yang dilansir dari YouTube Marcel Wen pada Kamis (10/09).

1. Shio Kuda