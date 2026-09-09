5 Shio Pilihan yang Diprediksi Makin Makmur, Peluang Bisnis dan Uang Terbuka Lebar

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter sekaligus kecenderungan peruntungan seseorang.

Tidak sedikit ramalan yang menghubungkan shio tertentu dengan keberuntungan dalam pekerjaan, bisnis, hubungan sosial, hingga kondisi finansial. Ada pula shio yang dipercaya mempunyai energi lebih kuat dalam menarik peluang dan kemakmuran.

Dalam penafsiran astrologi Tionghoa, keberuntungan finansial dapat hadir melalui berbagai jalan. Mulai dari perkembangan bisnis, koneksi profesional, peningkatan penghasilan, hingga kesempatan investasi yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Sejumlah shio bahkan disebut mempunyai peruntungan yang sangat baik sehingga berpeluang mengalami peningkatan taraf hidup secara signifikan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut berada dalam naungan keberuntungan dan memiliki peluang memperoleh rezeki besar.

Berikut kelima shio tersebut:

1. Shio Babi Shio Babi digambarkan sebagai sosok yang mudah bergaul dan mampu membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan. Kemampuan tersebut dapat menjadi modal penting ketika mereka menjalankan usaha maupun membangun karier.

Sikap terbuka dan rendah hati membuat pemilik Shio Babi disebut tidak kesulitan memperluas jaringan. Relasi yang terjalin dengan baik juga dipercaya dapat membuka kesempatan baru dalam dunia profesional.

Selain itu, mereka dikenal memiliki rasa tanggung jawab yang cukup tinggi. Ketika sudah menetapkan target, Shio Babi cenderung berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh.