Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 10 September 2026 | 05.15 WIB

5 Shio Pilihan yang Diprediksi Makin Makmur, Peluang Bisnis dan Uang Terbuka Lebar

Shio diberkahi kekayaan terima warisan rezeki dan uang miliaran kata astrologi Tionghoa - Image

Shio diberkahi kekayaan terima warisan rezeki dan uang miliaran kata astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter sekaligus kecenderungan peruntungan seseorang.

Tidak sedikit ramalan yang menghubungkan shio tertentu dengan keberuntungan dalam pekerjaan, bisnis, hubungan sosial, hingga kondisi finansial. Ada pula shio yang dipercaya mempunyai energi lebih kuat dalam menarik peluang dan kemakmuran.

Dalam penafsiran astrologi Tionghoa, keberuntungan finansial dapat hadir melalui berbagai jalan. Mulai dari perkembangan bisnis, koneksi profesional, peningkatan penghasilan, hingga kesempatan investasi yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Sejumlah shio bahkan disebut mempunyai peruntungan yang sangat baik sehingga berpeluang mengalami peningkatan taraf hidup secara signifikan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut berada dalam naungan keberuntungan dan memiliki peluang memperoleh rezeki besar.

Berikut kelima shio tersebut:

1. Shio Babi

Shio Babi digambarkan sebagai sosok yang mudah bergaul dan mampu membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan. Kemampuan tersebut dapat menjadi modal penting ketika mereka menjalankan usaha maupun membangun karier.

Sikap terbuka dan rendah hati membuat pemilik Shio Babi disebut tidak kesulitan memperluas jaringan. Relasi yang terjalin dengan baik juga dipercaya dapat membuka kesempatan baru dalam dunia profesional.

Selain itu, mereka dikenal memiliki rasa tanggung jawab yang cukup tinggi. Ketika sudah menetapkan target, Shio Babi cenderung berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh.

Dalam ramalan yang dilansir sumber tersebut, karakter pekerja keras dan kemampuan membaca peluang membuat Shio Babi disebut mempunyai prospek finansial yang baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Peluang Emas Berdatangan, 3 Shio Ini Diramal Makin Makmur - Image
Zodiak

Peluang Emas Berdatangan, 3 Shio Ini Diramal Makin Makmur

Rabu, 9 September 2026 | 23.50 WIB

Nasib Berubah Drastis, 7 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur dan Kaya Raya - Image
Zodiak

Nasib Berubah Drastis, 7 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur dan Kaya Raya

Rabu, 9 September 2026 | 04.09 WIB

Rezeki Tak Putus-Putus, 6 Shio Ini Diprediksi Hidup Makmur hingga Tua - Image
Zodiak

Rezeki Tak Putus-Putus, 6 Shio Ini Diprediksi Hidup Makmur hingga Tua

Selasa, 8 September 2026 | 21.31 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore