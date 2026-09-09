Takdir Berbalik! 6 Shio Ini Disebut Bakal Tinggalkan Masa Sulit dan Menuju Kesuksesan

seseorang yang genggam kejayaan./Freepik/SkelDry
JawaPos.com – Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai rintangan sebelum akhirnya mendapatkan hasil dari perjuangan yang dilakukan.
Dalam astrologi Tiongkok, perubahan tersebut sering digambarkan sebagai bagian dari siklus kehidupan. Keberuntungan diyakini dapat berubah seiring berjalannya waktu, sehingga masa sulit tidak selalu berlangsung selamanya.
Sejumlah shio bahkan dipercaya sedang berada dalam fase yang lebih positif. Setelah melewati berbagai tantangan, mereka disebut memiliki peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih mapan, baik melalui karier, bisnis, maupun kesempatan finansial lainnya.
Ramalan tersebut menggambarkan perubahan dari kondisi penuh keterbatasan menuju fase yang lebih nyaman. Namun, tentu saja, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan jaminan mengenai kondisi finansial seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang mengalami perubahan nasib cukup besar dan memasuki periode penuh keberuntungan.
Berikut daftarnya:
Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan dan daya tahan. Orang yang berada di bawah shio ini sering digambarkan tidak mudah menyerah meskipun harus menghadapi perjalanan panjang dan penuh tantangan.
Kesabaran tersebut dipercaya mulai menghasilkan buah. Dalam ramalan yang beredar, Shio Kerbau berpotensi menemukan kesempatan baru dalam pekerjaan maupun dunia usaha.
Peluang peningkatan karier juga disebut terbuka, sementara pemasukan bisa bertambah dari sumber yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
Setelah terbiasa menjalani kehidupan dengan penuh perjuangan, Kerbau diramalkan memasuki fase yang lebih stabil. Kondisi tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan taraf hidup secara bertahap.
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Jawa Pos
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