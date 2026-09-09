Punya Naluri Bisnis Kuat, 6 Shio Ini Dipercaya Lebih Mudah Mengumpulkan Kekayaan

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Selain kepribadian dan hubungan sosial, shio juga sering dipercaya memiliki kaitan dengan perjalanan rezeki dan kondisi finansial seseorang.

Ada sejumlah shio yang dianggap mempunyai karakter kuat untuk membangun kemakmuran. Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi pekerja keras, cerdas membaca kesempatan, pandai menjaga kepercayaan, serta mampu mengelola apa yang sudah dimiliki.

Dalam kepercayaan tersebut, doa yang disertai usaha dan niat baik juga dianggap dapat membuka berbagai peluang. Meski demikian, ramalan shio sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi dan hiburan, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang besar memperoleh kelancaran rezeki dan kemakmuran finansial menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kerbau Orang yang memiliki shio Kerbau dikenal dengan karakter kuat, sabar, dan tidak gampang menyerah. Ketika menghadapi persoalan, mereka cenderung memilih bertahan dan mencari jalan keluar daripada menyerah begitu saja.

Sifat tersebut membuat mereka dipercaya mampu membangun keberhasilan secara perlahan. Mereka tidak terlalu mengandalkan keberuntungan, tetapi lebih mengutamakan kerja keras dan konsistensi.

Kejujuran juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini. Dalam urusan pekerjaan maupun keuangan, mereka cenderung berhati-hati dan berusaha menjaga apa yang telah diperoleh.

Karena itu, kemakmuran yang datang kepada Shio Kerbau dipercaya merupakan hasil perpaduan antara ketekunan, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga kepercayaan.

2. Shio Monyet Shio Monyet dikenal memiliki kecerdasan dan kreativitas yang tinggi. Mereka biasanya mampu melihat kesempatan dari sudut pandang yang berbeda ketika orang lain belum menyadarinya.