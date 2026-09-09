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Rabbany Wanadriani
Kamis, 10 September 2026 | 06.33 WIB

Punya Prinsip Kuat, 5 Shio Ini Disebut Keras Kepala Sekaligus Berpotensi Sukses

ilustrasi seseorang yang keras kepala. (freepik) - Image

ilustrasi seseorang yang keras kepala. (freepik)

JawaPos.com – Sifat keras kepala kerap mendapat konotasi negatif. Padahal, tidak semua orang yang teguh pada pendirian berarti memiliki sifat arogan atau sulit menghargai orang lain.

Dalam konteks tertentu, sikap yang sulit goyah justru dapat menjadi kekuatan. Keteguhan dalam mempertahankan prinsip bisa membuat seseorang lebih konsisten dalam mengejar tujuan dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Astrologi Tiongkok juga memiliki pandangan mengenai karakter tersebut. Beberapa shio dipercaya mempunyai kecenderungan kuat untuk mempertahankan pendapat, mengejar keinginannya, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan.

Menariknya, sifat tersebut dalam kepercayaan astrologi justru dianggap dapat membantu mereka mencapai keberhasilan dalam kehidupan.

Dilansir dari Lifestyle Asia, berikut lima shio yang dikenal memiliki karakter keras kepala tetapi dipercaya mampu meraih kesuksesan.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tekun, disiplin, dan mempunyai daya tahan tinggi. Ketika sudah menentukan tujuan, mereka biasanya akan berusaha mempertahankannya sampai berhasil.

Pemilik shio ini juga cenderung memegang prinsip dengan kuat. Pendapat dari orang lain tidak mudah membuat mereka mengubah keputusan, terutama ketika merasa sudah mempertimbangkan sesuatu secara matang.

Sikap tersebut bisa menjadi keunggulan ketika diterapkan secara positif. Kegigihan membuat mereka mampu bertahan dalam situasi sulit dan terus bekerja hingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

2. Shio Naga

Shio Naga sering digambarkan sebagai sosok yang percaya diri, berani, dan mempunyai karisma kuat. Mereka biasanya mempunyai ambisi besar serta tidak takut mengambil langkah yang berbeda dari kebanyakan orang.

Karakter yang kuat membuat mereka tidak mudah mengikuti keinginan orang lain. Alih-alih sekadar mengikuti aturan, mereka cenderung ingin menentukan arah dan membuat keputusan berdasarkan keyakinannya sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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