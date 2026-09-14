6 Shio yang Diprediksi Ketiban Rezeki Besar, Ada yang Disebut Makin Sukses

JawaPos.com – Kondisi kehidupan seseorang dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, perubahan tersebut kerap dikaitkan dengan peruntungan berdasarkan shio kelahiran.

Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki peluang finansial yang lebih baik pada periode tertentu. Rezeki dapat hadir melalui pekerjaan, usaha, maupun kesempatan lain yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Namun, keberuntungan dalam ramalan tidak berdiri sendiri. Kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, serta kecermatan dalam memanfaatkan kesempatan tetap menjadi bagian penting dalam mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan peningkatan rezeki dan kondisi finansial yang lebih baik.

Berikut enam shio tersebut:

1. Shio Ayam Pemilik Shio Ayam yang lahir pada 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017 disebut memiliki peluang finansial yang cukup menarik.

Dalam ramalan tersebut, berbagai unsur yang berkaitan dengan shio Ayam dipercaya dapat mendukung datangnya kesempatan baru. Namun, ada satu hal yang ditekankan, yaitu pentingnya berbagi dengan orang lain.

Menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu mereka yang membutuhkan dipercaya dapat membawa nilai positif. Selain menjadi bentuk kepedulian sosial, kebiasaan berbagi juga dapat membuat seseorang lebih bijaksana dalam menggunakan harta.

2. Shio Babi Shio Babi yang lahir pada 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019 dikenal dalam ramalan sebagai salah satu shio yang memiliki peruntungan cukup baik.