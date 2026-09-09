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Rabbany Wanadriani
Kamis, 10 September 2026 | 06.27 WIB

Bukan Soal Usia, 5 Shio Ini Disebut Punya Mental Matang Menurut Astrologi Tiongkok

ilustrasi shio yang dewasa. (freepik) - Image

ilustrasi shio yang dewasa. (freepik)

JawaPos.com – Kedewasaan seseorang tidak selalu dapat dilihat dari usia. Cara menghadapi persoalan, mengendalikan emosi, mengambil keputusan, hingga kemampuan memahami keadaan justru kerap menjadi gambaran mengenai kematangan mental seseorang.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter berdasarkan shio dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan kepribadian seseorang. Beberapa shio bahkan dianggap mempunyai sifat yang membuat pemiliknya terlihat lebih tenang, bijaksana, sabar, dan matang ketika menghadapi berbagai situasi.

Meski karakter setiap individu tentu berbeda, kepercayaan astrologi menyebut ada sejumlah shio yang dikenal memiliki pola pikir dewasa serta kemampuan mengendalikan diri yang cukup kuat.

Dilansir dari Lifestyle Asia, berikut lima shio yang disebut memiliki karakter paling dewasa dan matang secara mental.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun, sabar, dan memiliki semangat kerja tinggi. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dan lebih memilih menyelesaikan persoalan secara perlahan tetapi pasti.

Sikap tersebut membuat pemilik shio Kerbau cenderung mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan. Mereka tidak terburu-buru bertindak sebelum memahami kemungkinan konsekuensi yang akan muncul.

Ketenangan dalam menghadapi masalah juga menjadi salah satu karakter yang membuat mereka terlihat lebih matang. Mereka berusaha mempertahankan keadaan tetap kondusif dan menyelesaikan persoalan dengan keteguhan hati.

2. Shio Ular

Pemilik shio Ular sering dikaitkan dengan sifat bijaksana, intuitif, dan memiliki kemampuan membaca situasi dengan baik. Mereka cenderung tidak langsung bereaksi ketika menghadapi persoalan, melainkan mengamati keadaan terlebih dahulu.

Kebiasaan melakukan introspeksi membuat mereka mampu memahami diri sendiri sekaligus melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Mereka juga dikenal cukup cermat dalam membaca karakter orang lain.

Kemampuan tersebut membuat shio Ular dianggap memiliki kematangan berpikir. Dalam menghadapi situasi rumit, mereka lebih mengutamakan strategi dan pertimbangan dibandingkan tindakan impulsif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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