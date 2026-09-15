Percaya Diri Jadi Kunci, 5 Shio Ini Konon Punya Jalan Menuju Kesuksesan

JawaPos.com – Kesuksesan menjadi salah satu hal yang ingin diraih banyak orang. Bentuknya pun beragam, mulai dari memperoleh pekerjaan impian, memiliki kondisi finansial yang lebih baik, hingga menjalani kehidupan yang bahagia.

Untuk mencapainya, kerja keras tentu menjadi salah satu faktor penting. Namun, keberanian mengambil kesempatan dan rasa percaya terhadap kemampuan diri sendiri juga dapat membantu seseorang bergerak lebih jauh.

Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya mempunyai karakter yang optimistis dan penuh keyakinan. Mereka disebut tidak mudah ragu ketika menghadapi peluang dan cenderung berani mengambil langkah untuk mengejar apa yang diinginkan.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut memiliki kepercayaan diri tinggi dan keberuntungan sehingga berpotensi lebih mudah meraih kesuksesan.

1. Shio Tikus Shio Tikus bukan tipe yang hanya menunggu kesempatan datang. Mereka cenderung aktif mencari jalan untuk mencapai tujuan dan tidak mudah berhenti ketika menghadapi kesulitan.

Rasa percaya diri membuat mereka mampu terus bergerak meski keadaan tidak selalu sesuai rencana. Alih-alih menyerah pada kegagalan, Tikus biasanya menjadikannya sebagai pengalaman untuk mencoba strategi lain.

Sikap berani mengambil tindakan tersebut dipercaya membuka lebih banyak peluang. Dalam ramalan, keberuntungan seolah mengikuti ketika pemilik Shio Tikus berani mempercayai kemampuan dirinya sendiri.

2. Shio Macan Shio Macan memiliki karakter yang kuat dan mudah menarik perhatian. Mereka biasanya tampil percaya diri serta tidak ragu menunjukkan kemampuan yang dimiliki.

Kepribadian yang terbuka dan penuh energi juga membuat Macan cukup mudah mendapatkan simpati dari orang-orang di sekitarnya. Lingkungan sosial yang mendukung dapat menjadi salah satu modal bagi mereka untuk berkembang.