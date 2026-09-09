Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 10 September 2026 | 06.16 WIB

Punya Wawasan Luas, 5 Weton Ini Konon Mudah Meraih Kesuksesan dan Kemakmuran

Weton cerdas dengan otak encer sehingga rezeki lancar kata Primbon Jawa - Image

Weton cerdas dengan otak encer sehingga rezeki lancar kata Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, potensi, serta perjalanan hidup seseorang. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kaitan antara kecerdasan, kemampuan mengambil keputusan, dan kelancaran rezeki.

Sejumlah weton dipercaya memiliki karakter berupa pemikiran tajam, wawasan luas, kemampuan membaca keadaan, hingga ketenangan dalam menghadapi persoalan. Sifat-sifat tersebut secara tradisional dianggap dapat menjadi modal untuk mencapai keberhasilan dalam pekerjaan maupun kehidupan ekonomi.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya Jawa sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang disebut memiliki kecerdasan menonjol sekaligus dipercaya mempunyai peluang rezeki yang baik menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing

Rabu Pahing mempunyai neptu 16, yang berasal dari nilai Rabu sebesar 7 dan Pahing sebesar 9. Dalam Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan naungan Tunggak Semi.

Pemilik weton Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan mampu mengendalikan emosi. Mereka juga dikenal memiliki kepedulian terhadap sesama, sehingga mudah diterima dalam lingkungan sosial.

Kesederhanaan dan kejujuran disebut menjadi bagian dari karakter mereka. Selain itu, Rabu Pahing dipercaya mampu menjaga kepercayaan orang lain sehingga sering dianggap sebagai sosok yang dapat dijadikan tempat berbagi cerita.

Dalam urusan rezeki, kerja keras dan kegigihan menjadi modal utama. Menurut ramalan tersebut, usaha yang dilakukan secara konsisten dapat membawa hasil positif, bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga.

2. Kamis Kliwon

Kamis Kliwon memiliki neptu 16 dari perhitungan Kamis yang bernilai 8 dan Kliwon yang juga bernilai 8. Weton ini disebut berada dalam naungan Waseswara.

Orang yang lahir pada Kamis Kliwon digambarkan mempunyai kemampuan berpikir yang baik sekaligus mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kepekaan terhadap perasaan orang lain membuat mereka cenderung memiliki rasa empati yang kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Sekadar Hoki, 6 Weton Ini Konon Memiliki Tanda Kemakmuran Sejak Lahir - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Hoki, 6 Weton Ini Konon Memiliki Tanda Kemakmuran Sejak Lahir

Kamis, 10 September 2026 | 05.29 WIB

Rezeki Seakan Tak Pernah Putus, 5 Weton Ini Dipercaya Membawa Kemakmuran - Image
Zodiak

Rezeki Seakan Tak Pernah Putus, 5 Weton Ini Dipercaya Membawa Kemakmuran

Kamis, 10 September 2026 | 04.52 WIB

3 Shio yang Bakal Raih Kemakmuran Hidup, Mulai Akhir Tahun 2026 Rezeki Datang Lebih Mudah - Image
Zodiak

3 Shio yang Bakal Raih Kemakmuran Hidup, Mulai Akhir Tahun 2026 Rezeki Datang Lebih Mudah

Rabu, 9 September 2026 | 02.10 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore