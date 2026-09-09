Punya Wawasan Luas, 5 Weton Ini Konon Mudah Meraih Kesuksesan dan Kemakmuran

Weton cerdas dengan otak encer sehingga rezeki lancar kata Primbon Jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, potensi, serta perjalanan hidup seseorang. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kaitan antara kecerdasan, kemampuan mengambil keputusan, dan kelancaran rezeki.
Sejumlah weton dipercaya memiliki karakter berupa pemikiran tajam, wawasan luas, kemampuan membaca keadaan, hingga ketenangan dalam menghadapi persoalan. Sifat-sifat tersebut secara tradisional dianggap dapat menjadi modal untuk mencapai keberhasilan dalam pekerjaan maupun kehidupan ekonomi.
Namun, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya Jawa sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang disebut memiliki kecerdasan menonjol sekaligus dipercaya mempunyai peluang rezeki yang baik menurut Primbon Jawa.
Rabu Pahing mempunyai neptu 16, yang berasal dari nilai Rabu sebesar 7 dan Pahing sebesar 9. Dalam Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan naungan Tunggak Semi.
Pemilik weton Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan mampu mengendalikan emosi. Mereka juga dikenal memiliki kepedulian terhadap sesama, sehingga mudah diterima dalam lingkungan sosial.
Kesederhanaan dan kejujuran disebut menjadi bagian dari karakter mereka. Selain itu, Rabu Pahing dipercaya mampu menjaga kepercayaan orang lain sehingga sering dianggap sebagai sosok yang dapat dijadikan tempat berbagi cerita.
Dalam urusan rezeki, kerja keras dan kegigihan menjadi modal utama. Menurut ramalan tersebut, usaha yang dilakukan secara konsisten dapat membawa hasil positif, bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga.
Kamis Kliwon memiliki neptu 16 dari perhitungan Kamis yang bernilai 8 dan Kliwon yang juga bernilai 8. Weton ini disebut berada dalam naungan Waseswara.
Orang yang lahir pada Kamis Kliwon digambarkan mempunyai kemampuan berpikir yang baik sekaligus mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kepekaan terhadap perasaan orang lain membuat mereka cenderung memiliki rasa empati yang kuat.
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Jawa Pos
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