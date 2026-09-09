6 Tanggal Lahir yang Disebut Punya Potensi Jadi Kaya Raya Menurut Numerologi, Apa Saja?

JawaPos.com - Tanggal lahir kerap dikaitkan dengan berbagai hal, mulai dari karakter, cara seseorang mengambil keputusan, hingga perjalanan hidup. Dalam numerologi, angka tertentu dipercaya mempunyai energi dan karakteristik yang dapat menggambarkan potensi seseorang dalam berbagai bidang, termasuk urusan finansial.

Meski begitu, ramalan berdasarkan angka kelahiran bukanlah jaminan seseorang pasti menjadi kaya. Kondisi ekonomi tetap dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan, kesempatan, kebiasaan mengelola uang, kerja keras, serta keputusan yang diambil sepanjang hidup.

Dilansir Newstrack, terdapat sejumlah tanggal lahir yang dalam numerologi kerap dikaitkan dengan ambisi, kemampuan beradaptasi, intuisi, dan potensi mencapai keberhasilan finansial. Berikut di antaranya.

1. Tanggal 1, 8, dan 17 Orang yang lahir pada tanggal 1, 8, atau 17 disebut memiliki karakter yang kuat dan berorientasi pada pencapaian.

Angka 1 dalam numerologi sering dikaitkan dengan kepemimpinan, kemandirian, serta ambisi. Sementara itu, angka 8 erat dengan pencapaian material, kekuasaan, dan keberhasilan dalam urusan finansial.

Karakter tersebut dipercaya dapat mendorong seseorang untuk berani menetapkan target tinggi dan berusaha mencapainya. Jika diimbangi dengan perencanaan serta pengelolaan keuangan yang baik, sifat tersebut dapat menjadi modal untuk membangun kehidupan yang lebih mapan.

2. Tanggal 22 Tanggal 22 mendapat perhatian khusus karena angka tersebut dikenal sebagai salah satu master number dalam numerologi.

Orang yang lahir pada tanggal ini dipercaya mempunyai kemampuan untuk mengubah gagasan besar menjadi sesuatu yang nyata. Mereka juga sering digambarkan memiliki pola pikir terstruktur, ambisius, dan mampu melihat tujuan dalam jangka panjang.

Dalam konteks karier dan keuangan, karakter tersebut dianggap dapat membantu seseorang membangun pencapaian secara bertahap. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi dapat terbentuk melalui perencanaan dan konsistensi.