9 Kelompok Tanggal Lahir Ini Konon Punya Karakter Berbeda Menurut Numerologi, Apa Saja?

JawaPos.com - Tanggal kelahiran ternyata tidak hanya digunakan untuk mengetahui usia atau hari ulang tahun. Dalam numerologi, angka yang berkaitan dengan tanggal lahir dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, kecenderungan perilaku, hingga sisi kepribadian seseorang.

Setiap kelompok tanggal memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang digambarkan sebagai pribadi mandiri dan penuh ambisi, sementara kelompok lainnya lebih dikenal sensitif, kreatif, analitis, atau mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain.

Namun, perlu diingat bahwa numerologi merupakan kepercayaan atau praktik interpretasi angka, bukan metode ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang.

Dilansir dari Jagran Josh, berikut gambaran karakter berdasarkan tanggal lahir:

1. Lahir pada Tanggal 1, 10, 19, atau 28 Kelompok tanggal ini digambarkan sebagai pribadi yang mandiri dan mempunyai rasa percaya diri cukup kuat. Mereka senang menentukan pilihan sendiri serta memiliki dorongan besar untuk mencapai tujuan.

Sifat kreatif juga menjadi salah satu karakter yang melekat. Mereka cenderung nyaman ketika diberi kebebasan untuk mengerjakan sesuatu dengan gaya dan cara mereka sendiri.

2. Lahir pada Tanggal 2, 11, 20, atau 29 Orang yang lahir pada tanggal tersebut dipercaya memiliki karakter sensitif, penuh pertimbangan, dan pandai menjaga hubungan dengan orang lain.

Mereka menyukai suasana harmonis dan cenderung menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Dalam sebuah hubungan atau kerja sama, mereka dapat menjadi sosok yang mampu mendukung orang lain dengan tenang.

3. Lahir pada Tanggal 3, 12, 21, atau 30 Kelompok ini dikenal dengan karakter yang ekspresif dan mudah bergaul. Mereka senang berkomunikasi, menyampaikan gagasan, serta menyalurkan kreativitas.