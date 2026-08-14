9 Kelompok Tanggal Lahir Ini Konon Punya Karakter Berbeda Menurut Numerologi, Apa Saja?

ilustrasi kumpulan angka. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Tanggal kelahiran ternyata tidak hanya digunakan untuk mengetahui usia atau hari ulang tahun. Dalam numerologi, angka yang berkaitan dengan tanggal lahir dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, kecenderungan perilaku, hingga sisi kepribadian seseorang.
Setiap kelompok tanggal memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang digambarkan sebagai pribadi mandiri dan penuh ambisi, sementara kelompok lainnya lebih dikenal sensitif, kreatif, analitis, atau mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain.
Namun, perlu diingat bahwa numerologi merupakan kepercayaan atau praktik interpretasi angka, bukan metode ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang.
Dilansir dari Jagran Josh, berikut gambaran karakter berdasarkan tanggal lahir:
Kelompok tanggal ini digambarkan sebagai pribadi yang mandiri dan mempunyai rasa percaya diri cukup kuat. Mereka senang menentukan pilihan sendiri serta memiliki dorongan besar untuk mencapai tujuan.
Sifat kreatif juga menjadi salah satu karakter yang melekat. Mereka cenderung nyaman ketika diberi kebebasan untuk mengerjakan sesuatu dengan gaya dan cara mereka sendiri.
Orang yang lahir pada tanggal tersebut dipercaya memiliki karakter sensitif, penuh pertimbangan, dan pandai menjaga hubungan dengan orang lain.
Mereka menyukai suasana harmonis dan cenderung menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Dalam sebuah hubungan atau kerja sama, mereka dapat menjadi sosok yang mampu mendukung orang lain dengan tenang.
Kelompok ini dikenal dengan karakter yang ekspresif dan mudah bergaul. Mereka senang berkomunikasi, menyampaikan gagasan, serta menyalurkan kreativitas.
Kehadiran mereka juga sering dianggap mampu membuat suasana menjadi lebih hidup. Sifat ceria dan kemampuan berinteraksi membuat mereka relatif mudah membangun pertemanan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur