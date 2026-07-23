14 Tanggal Lahir yang Disebut Punya Mental Percaya Diri Menurut Numerologi, Apa Saja?

JawaPos.com – Dalam kajian numerologi, tanggal kelahiran kerap dikaitkan dengan berbagai karakter dan kecenderungan kepribadian seseorang, termasuk tingkat kepercayaan diri.

Individu yang lahir pada tanggal tertentu dipercaya memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuan diri sehingga lebih berani mengambil keputusan dan menghadapi tantangan.

Namun, apabila tidak diimbangi dengan sikap rendah hati dan kepedulian terhadap orang lain, rasa percaya diri yang berlebihan dapat memunculkan kesan angkuh serta memengaruhi kualitas hubungan sosial.

Karena itu, keseimbangan antara keyakinan diri dan empati menjadi hal yang penting.

Mengutip English Jagran, terdapat 14 tanggal lahir yang dalam numerologi disebut memiliki tingkat kepercayaan diri lebih tinggi dibandingkan yang lain.

1. Tanggal 10, 19, dan 28

Individu-individu ini dikenal intuitif dan unggul dalam kemandirian dan pengelolaan diri.

Meskipun kepercayaan diri dan ambisi mereka patut dipuji, mereka sering kali terlalu berfokus pada tujuan sendiri, yang dapat membuatnya tampak egois.

Dengan meningkatkan empati dan mendengarkan secara aktif, mereka dapat menemukan cara untuk menyelaraskan keunikan dengan koneksi yang berharga dan saling menghormati.