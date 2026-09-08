Cek Tanggal Lahir Anda, Numerologi Ungkap Karakter yang Mungkin Tak Disadari

ilustrasi kumpulan angka. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Tanggal lahir tidak hanya menjadi penanda kapan seseorang dilahirkan. Dalam numerologi, angka yang terdapat pada tanggal kelahiran dipercaya memiliki makna tertentu dan dapat digunakan untuk menggambarkan karakter, potensi, hingga kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.
Setiap kelompok tanggal disebut memiliki energi dan karakteristik yang berbeda. Karena itu, orang yang lahir pada tanggal tertentu dipercaya mempunyai kecenderungan sifat yang tidak selalu terlihat dari luar.
Namun, perlu dipahami bahwa numerologi merupakan bagian dari kepercayaan atau praktik esoterik dan tidak memiliki dasar ilmiah yang dapat membuktikan bahwa tanggal lahir menentukan kepribadian seseorang.
Dilansir dari Jagran Josh, berikut gambaran karakter berdasarkan tanggal lahir dalam numerologi.
Mereka yang lahir pada tanggal-tanggal ini digambarkan sebagai pribadi yang mandiri, penuh ambisi, dan memiliki kepercayaan diri cukup kuat.
Mereka biasanya senang menentukan pilihan sendiri dan tidak terlalu suka jika kehidupannya banyak diatur orang lain. Dorongan untuk memimpin juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan kelompok ini.
Selain itu, mereka disebut memiliki sisi kreatif dan cenderung nyaman ketika dapat mengerjakan sesuatu dengan gaya atau cara sendiri.
Kelompok ini dikenal memiliki karakter sensitif, diplomatis, dan mudah bekerja sama dengan orang lain.
Mereka sangat menghargai hubungan yang harmonis dan berusaha menjaga keseimbangan ketika berada dalam sebuah kelompok atau hubungan.
Ketimbang terlibat dalam pertengkaran, mereka cenderung memilih jalan damai. Meski terlihat lembut, mereka tetap dapat memberikan dukungan dan menyampaikan pendapat dengan tegas ketika dibutuhkan.
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Jawa Pos
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