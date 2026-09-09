Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 10 September 2026 | 05.45 WIB

Rezeki Mengalir Seperti Air, 7 Weton Ini Disebut Punya Watak Pembawa Keberuntungan

seseorang yang derajatnya terangkat cepat./Freepik/Frolopiaton Palm - Image

seseorang yang derajatnya terangkat cepat./Freepik/Frolopiaton Palm

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perhitungan hari kelahiran yang kerap digunakan untuk membaca karakter dan berbagai aspek kehidupan seseorang. Primbon Jawa pun menjadi salah satu rujukan budaya yang masih menarik perhatian hingga sekarang.

Salah satu kepercayaan yang berkembang di masyarakat adalah anggapan bahwa karakter seseorang memiliki kaitan dengan kelancaran rezekinya. Orang yang ringan tangan, tulus membantu, dan tidak membeda-bedakan orang yang ditolong dipercaya memiliki jalan kehidupan yang lebih lapang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam ramalan primbon disebut memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan derajat dan kelancaran rezeki. Berikut daftarnya.

1. Senin Pahing

Senin Pahing digambarkan sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap orang di sekitarnya. Mereka disebut tidak keberatan membantu ketika melihat seseorang sedang mengalami kesulitan.

Dalam kepercayaan primbon, sifat dermawan tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang membuka jalan keberuntungan. Rezeki pemilik weton ini konon tidak hanya berasal dari pekerjaan, tetapi juga dapat muncul melalui peluang yang datang secara tidak terduga.

2. Rabu Wage

Pemilik weton Rabu Wage dikenal memiliki jiwa sosial dan rasa empati yang kuat. Ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan, mereka disebut cenderung tergerak untuk memberikan pertolongan.

Menurut ramalan yang beredar, kebiasaan tersebut dipercaya membawa energi positif dalam kehidupan mereka. Peluang finansial pun konon dapat hadir melalui berbagai jalur, baik pekerjaan, usaha, maupun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

3. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan karakter yang lembut, pemaaf, dan gemar berbagi. Tidak harus dalam bentuk besar, perhatian maupun bantuan kecil kepada orang lain juga dianggap sebagai bagian dari kebaikan mereka.

Dalam primbon, weton ini dipercaya memiliki daya tarik rezeki yang kuat. Keberuntungan bahkan disebut dapat datang dari sumber yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan, seperti kesempatan kerja, usaha, atau relasi baru.

4. Kamis Pon

Kamis Pon disebut sebagai weton yang mempunyai sifat ringan tangan dan mudah bergaul. Mereka dipercaya tidak melihat latar belakang seseorang ketika memberikan bantuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Punya Karisma dan Pantang Menyerah, 3 Shio Ini Disebut Berada di Jalur Keberuntungan - Image
Zodiak

Punya Karisma dan Pantang Menyerah, 3 Shio Ini Disebut Berada di Jalur Keberuntungan

Rabu, 9 September 2026 | 23.38 WIB

Keberuntungan Berpihak, 5 Shio Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Besar - Image
Zodiak

Keberuntungan Berpihak, 5 Shio Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Besar

Rabu, 9 September 2026 | 21.09 WIB

Sulit Menolak Rezeki, 6 Shio Ini Konon Bakal Dihujani Keberuntungan Finansial - Image
Zodiak

Sulit Menolak Rezeki, 6 Shio Ini Konon Bakal Dihujani Keberuntungan Finansial

Rabu, 9 September 2026 | 04.57 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore