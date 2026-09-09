Rezeki Mengalir Seperti Air, 7 Weton Ini Disebut Punya Watak Pembawa Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perhitungan hari kelahiran yang kerap digunakan untuk membaca karakter dan berbagai aspek kehidupan seseorang. Primbon Jawa pun menjadi salah satu rujukan budaya yang masih menarik perhatian hingga sekarang.

Salah satu kepercayaan yang berkembang di masyarakat adalah anggapan bahwa karakter seseorang memiliki kaitan dengan kelancaran rezekinya. Orang yang ringan tangan, tulus membantu, dan tidak membeda-bedakan orang yang ditolong dipercaya memiliki jalan kehidupan yang lebih lapang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam ramalan primbon disebut memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan derajat dan kelancaran rezeki. Berikut daftarnya.

1. Senin Pahing Senin Pahing digambarkan sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap orang di sekitarnya. Mereka disebut tidak keberatan membantu ketika melihat seseorang sedang mengalami kesulitan.

Dalam kepercayaan primbon, sifat dermawan tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang membuka jalan keberuntungan. Rezeki pemilik weton ini konon tidak hanya berasal dari pekerjaan, tetapi juga dapat muncul melalui peluang yang datang secara tidak terduga.

2. Rabu Wage Pemilik weton Rabu Wage dikenal memiliki jiwa sosial dan rasa empati yang kuat. Ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan, mereka disebut cenderung tergerak untuk memberikan pertolongan.

Menurut ramalan yang beredar, kebiasaan tersebut dipercaya membawa energi positif dalam kehidupan mereka. Peluang finansial pun konon dapat hadir melalui berbagai jalur, baik pekerjaan, usaha, maupun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

3. Jumat Kliwon Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan karakter yang lembut, pemaaf, dan gemar berbagi. Tidak harus dalam bentuk besar, perhatian maupun bantuan kecil kepada orang lain juga dianggap sebagai bagian dari kebaikan mereka.

Dalam primbon, weton ini dipercaya memiliki daya tarik rezeki yang kuat. Keberuntungan bahkan disebut dapat datang dari sumber yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan, seperti kesempatan kerja, usaha, atau relasi baru.