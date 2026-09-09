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Lania Monica
Kamis, 10 September 2026 | 05.34 WIB

September Jadi Bulan Hoki, 7 Shio Ini Diramal Raih Untung Besar dari Jualan

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Bulan September dipercaya sebagian orang sebagai momentum yang menghadirkan banyak peluang, termasuk dalam urusan pekerjaan dan bisnis. Bagi mereka yang menjalankan usaha, meningkatnya kebutuhan masyarakat dapat menjadi kesempatan untuk mendongkrak penjualan.

Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan setiap shio dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Karakter, kecerdikan dalam membaca peluang, serta keberanian mengambil keputusan disebut menjadi sejumlah faktor yang membuat beberapa shio diprediksi lebih mudah mendapatkan keuntungan.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Hasil usaha tetap dipengaruhi oleh strategi, kerja keras, kondisi pasar, serta keputusan masing-masing individu.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut berpeluang memperoleh rezeki besar dari aktivitas jual beli pada bulan September. Berikut daftarnya:

1. Shio Babi

Dalam astrologi Tionghoa, Shio Babi justru kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kelimpahan. Karakter tekun serta kemampuan melihat kesempatan menjadi modal bagi mereka yang menjalankan usaha.

Pada September, pemilik Shio Babi yang bergerak di bidang kuliner atau makanan olahan diprediksi memiliki peluang meningkatkan omzet. Jika mampu menjaga kualitas produk dan memanfaatkan momentum pasar, usaha yang dijalankan berpotensi semakin ramai.

2. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal memiliki karakter cermat, lembut, dan pandai menyusun strategi. Sifat tersebut diyakini dapat membantu mereka ketika menghadapi persaingan dalam dunia perdagangan.

Produk seperti pakaian, aksesori, hingga berbagai perlengkapan yang sedang diminati konsumen disebut cocok menjadi pilihan usaha. Ketelitian dalam mengatur stok dan keuangan juga dapat membantu mereka mempertahankan keuntungan.

3. Shio Kuda

Pemilik Shio Kuda identik dengan karakter aktif, berani, dan mudah beradaptasi. Mereka cenderung tidak ragu mencoba pendekatan baru ketika melihat adanya perubahan tren.

Pada September, bisnis makanan dan minuman tradisional disebut menjadi salah satu bidang yang berpotensi membawa keberuntungan bagi Shio Kuda. Kemampuan mengikuti selera konsumen dapat menjadi kunci untuk meningkatkan penjualan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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