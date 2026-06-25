Siap-Siap Senyum Terbuka, 3 Zodiak Ini Bakal Ketiban Untung Besar pada Jumat 26 Juni

JawaPos.com - Energi bulan sagitarius bawa kabar baik untuk 3 zodiak beruntung ini. Segala beban berat dan ketidakpastian yang selama ini menghantui pikiran Anda diprediksi akan segera sirna dalam waktu dekat. Fenomena langit pada Jumat, 26 Juni 2026, membawa angin segar yang membuat segala urusan pelik akhirnya berjalan jauh lebih lancar.

Melalui pergerakan Bulan yang memasuki rasi Sagitarius, alam semesta sedang memancarkan energi optimisme yang sangat kuat bagi semua orang. Fase astronomi ini menjadi pengingat bahwa seberat apa pun tantangan hidup yang baru saja Anda lewati, segalanya akan kembali baik-baik saja pada waktunya.

Bagi sebagian orang, membayangkan masa depan yang cerah mungkin terasa sulit akibat trauma masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Dikutip dari Your Tango, kekuatan kosmik kali ini akan mempermudah tiga zodiak terpilih untuk mengubah sudut pandang mereka menjadi jauh lebih positif dan percaya diri.

Aries: Memutus Lingkaran Pikiran Negatif demi Mengubah Takdir Sebagai seorang Aries, Anda tentu sudah sangat kenyang dalam melewati berbagai fase naik turun kehidupan yang melelahkan selama ini. Pengalaman hidup tersebut perlahan menyadarkan Anda bahwa menuruti ketakutan atau pikiran buruk hanya akan membuat Anda terjebak di tempat.

Sifat dasar Aries yang pantang menyerah membuat Anda enggan berlama-lama meratapi nasib atau berdiam diri di dalam lingkaran energi negatif. Anda tahu betul bahwa mengasihani diri sendiri secara berlebihan tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik.

Pada hari Jumat besok, sebuah kesadaran besar akan muncul bahwa Anda memegang kendali penuh untuk mengubah jalan hidup lewat kekuatan pikiran. Dukungan moral dari Bulan Sagitarius akan menyuntikkan rasa percaya diri yang luar biasa besar untuk melangkah maju tanpa keraguan lagi.

Libra: Menemukan Kedamaian Sejati Setelah Puasa Media Sosial Ketenangan batin yang sudah lama Anda impikan akhirnya akan kembali singgah ke dalam kehidupan Anda, wahai pemilik zodiak Libra. Hal ini terjadi setelah Anda mengambil keputusan berani untuk mengurangi konsumsi konten atau berita di media sosial secara berlebihan.

Banyaknya drama, kebohongan, dan komentar negatif di internet belakangan ini secara tidak sadar terus menguras energi emosional dan merusak suasana hati Anda. Pekan ini menjadi momen yang paling tepat bagi Anda untuk mematikan ponsel dan mengambil jarak dari dunia digital.