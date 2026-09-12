Tak Peduli Virgo atau Libra, Ini 4 Kepribadian Utama Orang yang Lahir di Bulan September

JawaPos.com - Orang yang lahir di bulan September bernaung di salah satu dari dua tanda zodiak, yakni Virgo yang analitis dan intuitif atau Libra yang mengutamakan hubungan dan mencintai keindahan.

Ketika lahir saat matahari melintasi Virgo, yang disimbolkan dengan sosok Gadis (Maiden), maka orang tersebut memiliki jiwa melayani, penuh perhatian, cermat, analitis, intuitif, dan sangat piawai dalam berkomunikasi.

Kemudian, elemen tanah membuatnya mudah beradaptasi, mengerahkan energi mental yang besar, dan kemampuan riset untuk membantu orang lain dengan sepenuh hati, khususnya orang-orang terdekat meski mereka juga bisa mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan dan cenderung mudah merasa cemas.

Sementara mereka yang lahir saat matahari melintasi Libra, yang disimbolkan oleh Timbangan (Scales) terlahir sebagai pembawa damai yang diplomatis, umumnya mereka mendambakan harmoni, keseimbangan, serta keindahan.

Mereka sosok yang sangat supel dan senang menjadi tuan rumah bagi banyak orang. Namun, dalam kehidupan pribadi, mereka lebih memilih hubungan berpasangan yang intim.

Lalu, elemen udara dengan kualitas cardinal atau pelopor, menjadikan mereka sosok visioner yang gemar berpikir dalam skala besar dan mencetuskan ide-ide luas yang ingin segera diwujudkan meski mereka mungkin kesulitan dalam menuntaskan pelaksanaannya hingga akhir.

Lebih lanjut, baik Virgo ataupun Libra, dilansir JawaPos.com dari parade pada Kamis (10/9), orang yang lahir di bulan September memiliki empat kepribadian utama ini.

1. Berorientasi pada Orang Lain

Orang yang lahir di bulan September sangat berdedikasi terhadap keluarga dan lingkungan sosial, baik meluangkan banyak waktu untuk membantu orang-orang terkasih maupun saat merencanakan acara sosial.