Siap-Siap Untung Besar! 5 Zodiak Ini Diprediksi Punya Horoskop Terbaik Sepanjang Juni 2026

JawaPos.com - Bulan baru membawa keberuntungan baru! Memasuki bulan Juni 2026, alam semesta sedang bersiap membagikan energi positif dalam jumlah besar. Berdasarkan ramalan bintang terbaru, pergerakan planet-planet penting di langit diprediksi bakal membuka pintu rezeki, asmara, dan kesuksesan yang luar biasa.

Dinamika langit bulan ini diawali oleh Merkurius yang pindah ke Cancer pada 1 Juni, disusul Venus yang membawa gairah cinta ke Leo pada tanggal 13. Tak ketinggalan, fenomena Bulan Baru di Gemini pada tanggal 14 dan mundurnya Merkurius (retrograde) di akhir bulan akan ikut mewarnai nasib kita. Dilansir dari YourTango, pergerakan kosmik yang puncaknya ditandai dengan Jupiter masuk ke Leo ini bakal bikin kita benar-benar percaya pada diri sendiri untuk tahun mendatang.

Perubahan posisi bintang-bintang ini tentu menjadi sinyal baik bagi siapa saja yang ingin memulai lembaran baru. Energi semesta kali ini akan menantang kita untuk keluar dari zona nyaman dan mengejar mimpi lama yang sempat tertunda.

Di antara seluruh tanda bintang yang ada, para astrolog menyebutkan ada lima zodiak yang mengalami horoskop terbaik sepanjang bulan Juni 2026 ini. Yuk, intip apakah zodiakmu masuk dalam daftar pemenang bulan ini!

1. Gemini: Bulan Ulang Tahun Penuh Kejutan dan Cuan Juni menjadi panggung utama bagi Gemini untuk bersinar lebih terang dari biasanya. Selamat merayakan bulan ulang tahun, karena semesta sudah menyiapkan banyak sekali hadiah tak terduga khusus untukmu. Pengaruh planet pelindungmu akan membuat kondisi keuanganmu melesat tajam sejak awal bulan.

Merkurius, penguasa Anda, memasuki zodiak Cancer pada tanggal 1, yang menambahkan aliran positif ke sektor keuangan Anda. Ini adalah bulan yang baik untuk mempelajari hal-hal baru yang berkaitan dengan sistem nilai dan kebiasaan menabung Anda tepat sebelum Jupiter berpindah ke zodiak baru. Manfaatkan momen ini untuk menata ulang asetmu.

Tak hanya soal dompet, urusan pertemanan dan asmaramu juga akan terasa sangat menyenangkan berkat hadirnya Venus di Leo pada pertengahan bulan. Kamu bakal merasa jauh lebih percaya diri untuk merancang target-target besar dalam hidupmu.

Venus memasuki Leo pada tanggal 13, menjadikannya waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama teman atau bertemu orang baru. Pada tanggal 14, Bulan Baru di zodiak Anda mengarahkan pandangan Anda pada rencana yang lebih besar karena Anda merasa jauh lebih confident. Bersiaplah juga untuk menyambut keberuntungan baru di akhir bulan nanti!