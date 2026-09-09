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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 10 September 2026 | 05.32 WIB

Dewa Langit Disebut Membuka Pintu Rezeki, 7 Shio Ini Berpeluang Kaya Mendadak

seseorang yang kekayaannya menyeruak./Freepik. - Image

seseorang yang kekayaannya menyeruak./Freepik.

JawaPos.com – Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada orang yang membangun kekayaan melalui perjuangan panjang, tetapi ada pula yang mendapatkan kesempatan finansial besar secara tiba-tiba.

Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan sering dikaitkan dengan keseimbangan antara manusia, alam, dan berbagai energi yang dipercaya memengaruhi perjalanan kehidupan. Dari keyakinan tersebut muncul berbagai ramalan mengenai datangnya rezeki pada waktu tertentu.

Sejumlah shio bahkan disebut berpotensi mengalami perubahan finansial cukup besar. Rezeki yang datang bisa digambarkan melalui peluang usaha, peningkatan penghasilan, warisan, maupun kesempatan lain yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dalam ramalan disebut berpeluang mendapatkan lonjakan rezeki dan memasuki fase kehidupan yang lebih makmur.

Berikut tujuh shio yang dimaksud:

1. Shio Tikus – Peluang Finansial Bermunculan

Pemilik Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan membaca keadaan. Karakter yang penuh perhitungan membuat mereka cenderung tidak gegabah ketika mengambil keputusan.

Dalam ramalan kali ini, peluang finansial disebut dapat muncul dari berbagai sumber. Bisnis yang sebelumnya berjalan biasa saja bisa mengalami peningkatan, sementara investasi atau pekerjaan tertentu berpotensi memberikan hasil yang lebih besar.

Keuntungan yang datang secara tiba-tiba sebaiknya tidak langsung dihabiskan. Jika benar mendapatkan tambahan penghasilan, menyisihkan sebagian untuk tabungan dan aset produktif dapat menjadi pilihan yang lebih bijak.

2. Shio Kerbau – Rezeki dari Keluarga

Shio Kerbau identik dengan sifat tekun, sabar, dan memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi kesulitan.

Menurut ramalan, kejutan finansial bagi shio ini dapat berkaitan dengan keluarga atau aset peninggalan. Bentuknya bisa berupa properti, tanah, rumah, ataupun sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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