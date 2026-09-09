Tak Perlu Menunggu Tua, 7 Shio Ini Disebut Bisa Meraih Kesuksesan Finansial Sejak Muda

JawaPos.com – Dalam budaya Tionghoa, shio merupakan salah satu sistem penanggalan yang juga kerap digunakan dalam berbagai ramalan mengenai karakter dan peruntungan seseorang.

Setiap shio dipercaya mempunyai karakteristik masing-masing. Dalam astrologi Tionghoa, sifat tersebut kemudian sering dikaitkan dengan peluang seseorang dalam urusan pekerjaan, bisnis, keuangan, maupun kehidupan secara umum.

Memasuki pertengahan 2026, sejumlah shio disebut mempunyai prospek peruntungan yang menarik. Mereka diramalkan memiliki peluang untuk mencapai kemapanan finansial lebih cepat, terutama karena didukung karakter pekerja keras, berani mengambil peluang, dan mampu mengelola sumber daya.

Meski demikian, prediksi mengenai keberuntungan shio merupakan bagian dari astrologi dan kepercayaan, bukan kepastian bahwa seseorang akan menjadi kaya pada usia tertentu.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki hoki besar dan berpeluang menikmati keberhasilan finansial sejak usia muda.

Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus Shio Tikus sering dikaitkan dengan kecerdikan dan kemampuan mengatur strategi. Dalam urusan finansial, mereka digambarkan sebagai pribadi yang cukup teliti dan tidak mudah mengambil keputusan secara sembarangan.

Kemampuan melihat kesempatan menjadi salah satu karakter yang dianggap menguntungkan. Ketika menemukan peluang, Tikus disebut mampu mempertimbangkan langkah yang harus diambil untuk memperoleh hasil terbaik.

Kebiasaan bekerja keras dan mengatur pengeluaran juga menjadi nilai tambah. Jika karakter tersebut diterapkan secara konsisten, mereka dipercaya memiliki peluang membangun kondisi keuangan yang baik sejak usia relatif muda.