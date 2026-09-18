Dipercaya Punya Pelindung Khusus, 7 Shio Ini Disebut Mudah Menemukan Jalan Kesuksesan

JawaPos.com – Dalam berbagai ramalan astrologi Tiongkok, perjalanan hidup seseorang tidak hanya dikaitkan dengan karakter berdasarkan shio. Sejumlah kepercayaan juga menghubungkan shio tertentu dengan sosok spiritual yang dianggap memberikan perlindungan dan keberuntungan.

Kepercayaan tersebut menggambarkan adanya “dewa penolong” yang dipercaya menyertai pemilik shio tertentu dalam menjalani kehidupan. Sosok spiritual ini dikaitkan dengan berbagai hal, mulai dari rezeki, keberanian, kesehatan, kebijaksanaan, hingga perkembangan karier.

Dalam tradisi dan tafsir yang berbeda, nama serta peran sosok pelindung tersebut dapat memiliki makna yang beragam. Karena itu, gambaran mengenai perlindungan spiritual sebaiknya dipahami sebagai bagian dari kepercayaan dan ramalan, bukan kepastian mengenai nasib seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki sosok spiritual sebagai pendamping atau pelindung dalam perjalanan hidup. Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus Shio Tikus mencakup mereka yang lahir pada tahun 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, dan 2020.

Dalam ramalan tersebut, Tikus digambarkan sebagai sosok cerdas, memiliki wawasan luas, dan cukup peka dalam membaca keadaan. Kemampuan memperhatikan detail membuat mereka dianggap mampu mengambil keputusan berdasarkan situasi yang dihadapi.

Sosok Chen Yang disebut sebagai figur spiritual yang dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran bagi Shio Tikus.

Menurut kepercayaan tersebut, keberadaan sosok ini menjadi simbol dukungan dalam urusan finansial dan perjalanan karier. Pemilik Shio Tikus dipercaya lebih mudah menemukan kesempatan yang dapat membantu perkembangan kehidupannya.

2. Shio Kerbau Mereka yang lahir pada tahun 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, dan 2021 termasuk dalam Shio Kerbau.