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Rabbany Wanadriani
Kamis, 17 September 2026 | 21.03 WIB

Nasib Baik Menghampiri, 4 Shio Ini Berpeluang Raih Kesuksesan dalam Waktu Dekat

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sejumlah pemilik shio disebut akan memasuki periode yang dipenuhi peluang baru dalam beberapa hari mendatang. Dalam astrologi Tiongkok, momentum tersebut dipercaya dapat menjadi kesempatan bagi seseorang untuk keluar dari situasi lama dan mulai mengejar tujuan yang selama ini tertunda.

Perubahan positif bisa hadir dalam berbagai bentuk, termasuk munculnya ide baru, keberanian mengambil keputusan, hingga pertemuan dengan orang yang membawa peluang penting.

Dilansir Horoscope, terdapat empat shio yang disebut mendapatkan dorongan positif untuk berani mengambil langkah dan mengejar keinginan mereka.

Apakah shio Anda termasuk di dalamnya?

1. Shio Naga

Shio Naga diprediksi merasakan dorongan energi yang lebih kuat dalam beberapa hari ke depan. Semangat yang meningkat dapat membuat mereka lebih siap mengerjakan sesuatu yang sebelumnya terus ditunda.

Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mulai menjalankan rencana yang sudah lama berada dalam daftar keinginan. Bahkan, hasil awal dari langkah tersebut disebut berpotensi terlihat lebih cepat dari perkiraan.

Bagi Naga, periode ini dapat menjadi waktu untuk tidak terlalu lama berada dalam keraguan. Keputusan yang berani dan kemauan mencoba sesuatu yang baru bisa membuka peluang berbeda.

2. Shio Ular

Pemilik shio Ular berpeluang mendapatkan sudut pandang baru terhadap persoalan yang sebelumnya terasa sulit diselesaikan.

Sebuah situasi yang sempat dianggap tidak memiliki jalan keluar mungkin mulai terlihat solusinya. Keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri juga dapat tumbuh seiring munculnya pemahaman baru.

Dalam ramalan yang dilansir Horoscope, Ular disarankan untuk memperhatikan intuisi ketika menentukan langkah. Kepercayaan terhadap pertimbangan pribadi disebut dapat membantu mereka menemukan arah yang lebih sesuai dengan tujuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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