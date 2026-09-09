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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 9 September 2026 | 23.40 WIB

Kesempatan Emas Datang, 5 Shio Ini Disebut Paling Siap Memanfaatkannya

shio wajib ambil setiap kesempatan dan peluang untuk kesuksesan kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp) - Image

shio wajib ambil setiap kesempatan dan peluang untuk kesuksesan kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp)

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki kesempatan untuk meraih keberhasilan. Namun, dalam astrologi Tionghoa, karakter tertentu dipercaya membuat seseorang lebih sigap ketika melihat peluang yang datang.

Dari 12 shio, beberapa di antaranya dikenal memiliki sifat seperti cerdas membaca keadaan, mudah beradaptasi, berani mengambil keputusan, hingga mampu membangun hubungan dengan banyak orang.

Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk mengubah kesempatan menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan.

Meski demikian, ramalan berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki karakter kuat dalam melihat dan memanfaatkan kesempatan. Berikut uraiannya.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai salah satu karakter yang cerdik dan cepat membaca keadaan. Dalam astrologi Tionghoa, Tikus juga menjadi hewan pertama dalam siklus 12 shio.

Pemilik shio ini digambarkan memiliki rasa ingin tahu tinggi dan tidak mudah takut ketika berhadapan dengan tantangan baru.

Mereka juga disebut mempunyai naluri yang cukup tajam dalam melihat peluang, khususnya dalam urusan bisnis dan pekerjaan. Ketika menemukan kesempatan yang dianggap menjanjikan, mereka cenderung bergerak cepat.

Kemampuan berpikir secara analitis membuat shio Tikus tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan.

Karena itu, peluang yang terlihat kecil sekalipun dapat mereka kembangkan menjadi sesuatu yang lebih besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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