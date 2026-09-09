Peluang Emas Berdatangan, 3 Shio Ini Diramal Makin Makmur

JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap perjalanan hidupnya dipenuhi keberuntungan, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai peruntungan yang lebih kuat pada periode tertentu.

Ada yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan karier, memperoleh keuntungan finansial, maupun menemukan kesempatan baru yang dapat mengubah kehidupannya.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari laman Naura Kom, berikut tiga shio yang disebut sedang berada dalam fase penuh keberuntungan dan berpeluang menikmati kejayaan.

1. Shio Naga Naga menjadi salah satu simbol yang sangat kuat dalam budaya Tionghoa. Hewan mitologis ini kerap dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, kemakmuran, serta keberuntungan.

Dalam astrologi Tionghoa, orang yang lahir di tahun Naga sering digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri dan mempunyai visi besar. Mereka juga dianggap memiliki karisma yang membuat orang lain mudah tertarik pada gagasan maupun kepemimpinannya.

Keberanian dalam mengambil keputusan menjadi salah satu karakter yang menonjol. Ketika mampu memperhitungkan risiko dengan baik, langkah berani tersebut dipercaya dapat membuka kesempatan menuju pencapaian yang lebih besar.

Kemampuan memimpin dan menginspirasi orang lain juga menjadi modal penting bagi Shio Naga. Karena itu, mereka disebut berpeluang mendapatkan kemajuan dalam karier maupun bisnis.