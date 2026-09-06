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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 6 September 2026 | 22.52 WIB

Hoki Makin Deras, 5 Weton Ini Diprediksi Dapat Peluang Emas yang Mengubah Nasib

Tahun 2026 Jadi Gerbang Kesuksesan! Ini 10 Weton yang Berpotensi Menjadi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa (user4891512/freepik) - Image

Tahun 2026 Jadi Gerbang Kesuksesan! Ini 10 Weton yang Berpotensi Menjadi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa (user4891512/freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, serta perjalanan rezeki seseorang.

Sejumlah tafsir primbon bahkan menyebut ada weton tertentu yang memiliki peluang mengalami perubahan positif dalam urusan pekerjaan dan finansial pada periode tertentu.

Mereka yang masuk dalam daftar tersebut dipercaya akan lebih mudah menemukan kesempatan baru. Mulai dari ide yang mendapat dukungan, tawaran pekerjaan, hingga peluang kerja sama yang berpotensi memberikan keuntungan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan bukan kepastian mengenai masa depan. Hasil yang diperoleh seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan kesempatan yang dimanfaatkan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima weton yang diprediksi memiliki peluang mendapatkan rezeki besar dan mengalami peningkatan kehidupan dalam waktu dekat.

1. Selasa Pahing – Keberanian Membuka Peluang

Selasa Pahing dikenal memiliki karakter berani dan tidak mudah ragu ketika harus mengambil keputusan.

Sifat tersebut menjadi salah satu modal penting ketika mereka berhadapan dengan kesempatan baru. Dalam ramalan, keberanian yang selama ini dimiliki Selasa Pahing disebut mulai menunjukkan hasil positif.

Bagi mereka yang memiliki gagasan atau rencana baru, periode ini dianggap tepat untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dukungan dari lingkungan sekitar berpeluang datang ketika ide tersebut dinilai memiliki potensi.

Dari sisi karier, Selasa Pahing juga diprediksi semakin mendapat perhatian. Kemampuan tampil dan menunjukkan potensi pada momen yang tepat disebut dapat membuka jalan menuju posisi atau kesempatan yang lebih baik.

2. Jumat Legi – Aura Kepemimpinan Semakin Menonjol

Jumat Legi disebut mempunyai karakter pemimpin yang tidak selalu ditunjukkan melalui banyak bicara.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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