Punya Karisma dan Pantang Menyerah, 3 Shio Ini Disebut Berada di Jalur Keberuntungan

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Astrologi Tiongkok telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Tionghoa selama berabad-abad. Sistem ini membagi karakter seseorang berdasarkan shio atau hewan yang berkaitan dengan tahun kelahirannya.
Dari 12 shio yang dikenal, masing-masing dipercaya memiliki karakter, kelebihan, serta tantangan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan potensi kesuksesan yang lebih menonjol.
Meski demikian, keyakinan mengenai keberuntungan berdasarkan shio merupakan bagian dari astrologi dan tradisi, bukan ukuran ilmiah untuk menentukan masa depan seseorang.
Dilansir dari City Magazine, terdapat tiga shio yang disebut memiliki sejumlah karakter positif dan dianggap berada di bawah bintang keberuntungan. Berikut daftarnya.
Naga menjadi salah satu shio yang paling sering dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan keberuntungan dalam budaya Tiongkok.
Pemilik shio ini dikenal memiliki kepercayaan diri serta karisma yang kuat. Karakter tersebut membuat mereka cenderung mudah mendapatkan perhatian dan dipercaya untuk memegang posisi penting.
Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, orang bershio Naga digambarkan sebagai pribadi yang memiliki ambisi besar. Mereka juga dikenal cerdas, pekerja keras, dan memiliki orientasi yang kuat terhadap tujuan.
Kemampuan memimpin menjadi salah satu keunggulan yang membuat shio Naga kerap dianggap memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan.
Shio Tikus juga termasuk dalam daftar shio yang dipercaya memiliki keberuntungan kuat.
Orang yang lahir di bawah shio ini dikenal memiliki daya tarik sosial dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Sifat mudah bergaul membuat mereka relatif mudah membangun hubungan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang.
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Jawa Pos
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