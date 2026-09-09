Bukan Selalu Pertanda Buruk, Ini 5 Weton yang Disebut Kontroversial dalam Primbon Jawa

JawaPos.com – Weton menjadi salah satu bagian dari tradisi Jawa yang hingga kini masih menarik perhatian masyarakat. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut kerap digunakan untuk menafsirkan karakter maupun perjalanan hidup seseorang.

Di antara berbagai weton, ada sejumlah kombinasi yang dalam kepercayaan primbon Jawa sering mendapat cap kurang baik. Bahkan, beberapa di antaranya dikaitkan dengan kesulitan hidup atau kesialan.

Namun, anggapan tersebut tidak selalu menggambarkan keseluruhan karakter pemilik weton. Dalam sejumlah penafsiran, karakter yang dianggap berat justru dapat menjadi kekuatan apabila mampu dikelola dengan baik.

Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, terdapat lima weton yang disebut kontroversial dan kerap dikaitkan dengan berbagai tantangan dalam kehidupan.

Berikut penjelasannya:

1. Rabu Wage Rabu Wage mempunyai nilai neptu 11, hasil dari hari Rabu yang bernilai 7 dan pasaran Wage dengan nilai 4.

Dalam penafsiran primbon, pemilik weton ini sering digambarkan tidak selalu mendapatkan keberuntungan secara cepat. Perjalanan rezeki dan kariernya dipercaya membutuhkan proses yang panjang sebelum hasilnya terlihat.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak lantas berarti Rabu Wage identik dengan kesialan. Mereka justru disebut memiliki ketahanan mental yang cukup kuat ketika menghadapi tekanan, kesepian, maupun berbagai persoalan kehidupan.

Karakter yang cenderung tenang dan penuh pertimbangan juga membuat mereka mampu belajar dari pengalaman. Dalam kepercayaan tertentu, kegiatan seperti doa, refleksi diri, dan membantu sesama dipercaya dapat menjadi jalan untuk mengembangkan sisi positif dari karakter mereka.