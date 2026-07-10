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Risma Azzah Fatin
Jumat, 10 Juli 2026 | 14.18 WIB

7 Keputusan Paling Kontroversial dalam Sejarah Piala Dunia FIFA yang Masih Diperdebatkan hingga Saat Ini

Gol tangan Tuhan Diego Maradona pada final Piala Dunia FIFA 1986 (Sport) - Image

Gol tangan Tuhan Diego Maradona pada final Piala Dunia FIFA 1986 (Sport)

JawaPos.com – Sejarah Piala Dunia FIFA tidak hanya dipenuhi pertandingan bersejarah, tetapi juga sejumlah keputusan wasit yang memicu kontroversi.

Berikut 7 keputusan paling kontroversial yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan penggemar sepak bola dunia, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/7).

1.     Tangan Tuhan Diego Maradona (1986)

Pada perempat final Piala Dunia 1986, Diego Maradona mencetak gol ke gawang Inggris menggunakan tangan. Wasit Ali Bin Nasser tidak melihat pelanggaran tersebut sehingga gol tetap disahkan dan menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah sepak bola.

2.     Italia Melawan Korea Selatan (2002)

Laga babak 16 besar Piala Dunia 2002 diwarnai keputusan kontroversial wasit Byron Moreno yang mengusir Francesco Totti karena dianggap melakukan simulasi. Selain itu, gol emas Italia juga dianulir sehingga Korea Selatan melaju ke babak berikutnya.

3.     Spanyol Melawan Korea Selatan (2002)

Pertandingan perempat final antara Spanyol dan Korea Selatan dipenuhi kontroversi setelah wasit Gamal Al-Ghandour menganulir dua gol yang dinilai sah milik Spanyol. Keputusan tersebut membuat Korea Selatan lolos ke semifinal melalui adu penalti.

Editor: Novia Tri Astuti
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