7 Keputusan Paling Kontroversial dalam Sejarah Piala Dunia FIFA yang Masih Diperdebatkan hingga Saat Ini

JawaPos.com – Sejarah Piala Dunia FIFA tidak hanya dipenuhi pertandingan bersejarah, tetapi juga sejumlah keputusan wasit yang memicu kontroversi.

Berikut 7 keputusan paling kontroversial yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan penggemar sepak bola dunia, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/7).

1. Tangan Tuhan Diego Maradona (1986)

Pada perempat final Piala Dunia 1986, Diego Maradona mencetak gol ke gawang Inggris menggunakan tangan. Wasit Ali Bin Nasser tidak melihat pelanggaran tersebut sehingga gol tetap disahkan dan menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah sepak bola.

2. Italia Melawan Korea Selatan (2002)

Laga babak 16 besar Piala Dunia 2002 diwarnai keputusan kontroversial wasit Byron Moreno yang mengusir Francesco Totti karena dianggap melakukan simulasi. Selain itu, gol emas Italia juga dianulir sehingga Korea Selatan melaju ke babak berikutnya.

3. Spanyol Melawan Korea Selatan (2002)