Pantang Pulang Sebelum Menang! 4 Zodiak Ini Dikenal Paling Kompetitif

Ilustrasi kompetitif/Magnific
JawaPos.com - Menurut ramalan astrologi, beberapa zodiak berikut memang memiliki jiwa kompetitif yang tinggi.
Mereka kerap bersaing dalam pekerjaan, prestasi, ataupun mencapai suatu cita-cita. Keempat zodiak ini juga dikenal memiliki tekad yang kuat sehingga mereka sangat terbuka terhadap persaingan.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com berikut empat zodiak yang dikenal pantang pulang, sebelum mereka berhasil membawa kemenangan.
Aries
Aries menyukai persaingan karena mereka selalu berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Meskipun aries sulit menolak persaingan santai, mereka tidak pernah melakukannya dengan tujuan membuat orang lain merasa buruk.
Aries paling kompetitif saat menyangkut karier.tidak ada yang bisa memecah konsentrasi mereka. Aries memang bukan tipe orang yang menghina orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Leo
Leo bersedia menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya.leo sangat membenci kekalahan. Mereka adalah pesaing yang sengit. Dalam dunia kompetisi, leo sulit mengendalikan diri dan mengurangi obsesinya untuk menjadi seorang pemenang.
Scorpio
Scorpio lebih menyukai sensasi saat kondisi kompetitif. Namun, disaat sudah terbawa suasana, mereka bisa berubah menjadi sosok yang bahkan tidak pernah anda lihat sebelumnya.
Sejak awal, mereka memang tidak menyukai orang yang curang dan suka berbohong. Scorpio akan memandang rendah jika anda mau bermain kotor.
Capricorn
Capricorn berusaha menggunakan kecerdasan mereka untuk mendapatkan keunggulan. Namun, bahkan jika mereka mencoba menyakinkan anda bahwa mereka hanya berstrategi, diam-diam mereka sebenarnya menikmati permainan yang sedang mereka rancang saat bersaing.
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