Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 12 Agustus 2026 | 04.22 WIB

Pantang Pulang Sebelum Menang! 4 Zodiak Ini Dikenal Paling Kompetitif

Ilustrasi kompetitif/Magnific - Image

Ilustrasi kompetitif/Magnific

JawaPos.com - Menurut ramalan astrologi, beberapa zodiak berikut memang memiliki jiwa kompetitif yang tinggi.

Mereka kerap bersaing dalam pekerjaan, prestasi, ataupun mencapai suatu cita-cita. Keempat zodiak ini juga dikenal memiliki tekad yang kuat sehingga mereka sangat terbuka terhadap persaingan.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com berikut empat zodiak yang dikenal pantang pulang, sebelum mereka berhasil membawa kemenangan. 

Aries menyukai persaingan karena mereka selalu berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Meskipun aries sulit menolak persaingan santai, mereka tidak pernah melakukannya dengan tujuan membuat orang lain merasa buruk.

Aries paling kompetitif saat menyangkut karier.tidak ada yang bisa memecah konsentrasi mereka. Aries memang bukan tipe orang yang menghina orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Leo bersedia menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya.leo sangat membenci kekalahan. Mereka adalah pesaing yang sengit. Dalam dunia kompetisi, leo sulit mengendalikan diri dan mengurangi obsesinya untuk menjadi seorang pemenang.

Scorpio lebih menyukai sensasi saat kondisi kompetitif. Namun, disaat sudah terbawa suasana, mereka bisa berubah menjadi sosok yang bahkan tidak pernah anda lihat sebelumnya.

Sejak awal, mereka memang tidak menyukai orang yang curang dan suka berbohong. Scorpio akan memandang rendah jika anda mau bermain kotor.

Capricorn berusaha menggunakan kecerdasan mereka untuk mendapatkan keunggulan. Namun, bahkan jika mereka mencoba menyakinkan anda bahwa mereka hanya berstrategi, diam-diam mereka sebenarnya menikmati permainan yang sedang mereka rancang saat bersaing.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Hampir Setengah Musim di Moto3 2026, Veda Ega Tak Menyangka Bisa Langsung Kompetitif - Image
Sports

Hampir Setengah Musim di Moto3 2026, Veda Ega Tak Menyangka Bisa Langsung Kompetitif

Jumat, 12 Juni 2026 | 00.43 WIB

Rezeki Makin Lancar, 6 Zodiak Ini Diprediksi Ketiban Hoki Finansial - Image
Zodiak

Rezeki Makin Lancar, 6 Zodiak Ini Diprediksi Ketiban Hoki Finansial

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05.35 WIB

Bikin Beruntung! 5 Zodiak Perempuan yang Konon Jadi Pembawa Rezeki - Image
Zodiak

Bikin Beruntung! 5 Zodiak Perempuan yang Konon Jadi Pembawa Rezeki

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05.22 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore