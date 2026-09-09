4 Zodiak yang Paling mudah Bosan dengan Pasangan, Mudah Kehilangan Spark dalam Hubungan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak seolah terus berada di dalam fase bahagia bersama pasangan. Sejak awal memulai hubungan asmara mereka memiliki spark yang seolah tidak ada habisnya.
Sementara itu, beberapa zodiak justru merasa cepat bosan saat menjalin hubungan asmara. Mereka mulai siap mencari sosok baru, semenjak hubungan sudah mulai tidak seru lagi.
Berdasarkan informasi dari laman .yourtango pada(9/9) berikut zodiak yang paling mudah berpaling dari pasangan saat hubungan sudah tidak menarik lagi.
Gemini
Gemini memiliki rentang perhatian yang cukup pendek. Saat mulai kehilangan ketertarikan pada seseorang, mereka bisa segera beralih pada orang berikutnya tanpa ada jeda.
Gemini justru akan mengambil pendekatan yang sangat logis saat meninggalkan sebuah hubungan.
Kehilangan ketertarikan karena sebenarnya sudah memberikan dirinya sendiri cukup waktu untuk memikirkan keputusan matang-matang.
Libra
Libra menyukai hubungan, tetapi juga menginginkan hubungan yang membuat mereka selalu diperlakukan secara istimewa.
Bisa dibilang, libra jatuh cinta pada gagasan tentang cinta daripada pada orang yang sebenarnya. Mereka dapat jatuh cinta dan kehilangan rasa secara berulang,saat berhadapan dengan sosok yang tidak mampu mengikuti ekspektasinya.
Aquarius
Aquarius seolah tidak memiliki satu kaki yang siap.mereka lebih menyukai hubungan yang dibangun dengan kesamaan.
Aquarius mungkin sedang terlihat kehilangan ketertarikan pada anda dengan sangat cepat. Namun, ada kemungkinan mereka sebenarnya sudah lama memikirkan keputusan untuk melanjutkan hidup.
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Jawa Pos
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