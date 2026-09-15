Simak, 11 Sikap yang Menandakan Hatinya Tak Lagi Sepenuhnya Ada, Pria yang Kehilangan Perasaannya

JawaPos.com - Cinta memang tidak selalu hilang dalam satu malam. Ia jarang pergi dengan suara keras. Lebih sering, cinta memudar secara perlahan—melalui jarak emosional, perubahan sikap, dan kebiasaan kecil yang tak lagi sama.

Hubungan yang dulunya hangat bisa terasa asing, bukan karena pertengkaran besar, tetapi karena koneksi batin yang mulai retak sedikit demi sedikit.

Dalam artikel yang dimuat oleh YourTango dan ditulis oleh Alexandra Blogier (diperbarui 25 Februari 2026), dijelaskan bahwa ketika seorang pria diam-diam mulai kehilangan cinta, ia hampir selalu menunjukkan perubahan perilaku yang bisa dikenali—jika diperhatikan dengan saksama.

Berikut sebelas tanda yang sering muncul.

1. Ia menghindari percakapan yang bermakna

Topik ringan masih dibahas, tetapi setiap pembicaraan yang menyentuh perasaan atau masa depan hubungan mulai dihindari.

Ia tidak lagi ingin masuk ke ruang emosional yang dalam, karena keterlibatan batin itu sendiri sudah mulai memudar.

2. Ia tidak lagi tertarik pada pengalaman Anda

Hari buruk Anda tak lagi membuatnya ingin tahu. Kabar baik Anda tak lagi membuatnya antusias.