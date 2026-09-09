6 Zodiak yang Sulit Diajak Bekerja Sama, Tidak Bisa Kompak Dalam Membangun Hubungan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Sebagian orang percaya bahwa mereka akan menemukan apa yang dicari selama tidak takut menjalani hidup sendiri.
Bagi mereka, menemukan pasangan yang tepat sepadan dengan proses panjang yang harus dilalui daripada harus bertahan dalam hubungan yang tidak layak.
Jika seseorang tidak lagi membuat anda merasa bahagia, anda tidak seharusnya merasa wajib untuk terus bertahan.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (09/09) berikut zodiak yang sulit diajak bekerjasama saat sudah berada di dalam hubungan.
Aquarius
Aquarius merupakan zodiak yang sangat berorientasi pada tujuan. Mereka membutuhkan pasangan yang mampu memahami sisi intelektual dalam dirinya. Aquarius juga sangat mandiri dan rela menginvestasikan banyak waktu untuk mengejar waktunya.
Aquarius tidak akan bertahan dengan pasangan yang terlalu bergantung pada mereka, dan tidak memahami kebutuhan mereka untuk mencapai berbagai tujuan dalam hidup.
Aries
Aries merupakan sosok yang percaya diri dan tahu apa yang mereka inginkan. Mereka juga menyadari nilai diri mereka sendiri. Aries tidak mudah menerima sesuatu yang berada dibawah apa yang pantas mereka dapatkan.
Namun, jika terus menerus mengatakan hal yang sama, tanpa adanya perubahan, lama kelamaan mereka akan merasa lelah dan akhirnya memilih mengakhiri hubungan tersebut.
Gemini
Gemini memiliki rasa penasaran yang tinggi. Mereka bahkan bisa mengajukan berbagai pertanyaan.gemini juga mampu menentukan apakah pasangannya benar-benar sosok yang tepat.
Gemini ingin mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang ada untuk memastikan bahwa orang yang sedang bersama mereka memang benar-benar pasangan yang tepat.
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Jawa Pos
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