7 Tanda Kamu Mengalami White Knight Syndrome dalam Hubungan Menurut Psikologi

seseorang yang mengalami white knight syndrome. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa dalam sebuah hubungan, kamu harus selalu menjadi orang yang menyelamatkan pasangan?

Ketika dia sedang hancur, kamu yang datang memperbaiki. Ketika dia punya masalah, kamu merasa harus mencari jalan keluar. Ketika dia terluka oleh masa lalunya, kamu merasa bahwa kamulah orang yang harus menyembuhkannya.



Awalnya, semua itu mungkin terlihat seperti bentuk kasih sayang.



Kamu peduli. Kamu ingin membantu. Kamu ingin menjadi pasangan yang bisa diandalkan.



Namun, ada titik ketika kepedulian berubah menjadi kebutuhan untuk menyelamatkan.



Kamu mulai merasa bertanggung jawab atas emosi pasangan. Kamu sulit melihatnya mengambil keputusan yang salah tanpa ikut campur. Kamu bahkan mungkin tertarik pada orang-orang yang sedang terluka, bermasalah, atau membutuhkan pertolongan karena jauh di dalam diri, ada perasaan bahwa “Aku dibutuhkan oleh orang ini.”



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (13/9), dalam psikologi populer, pola seperti ini sering dikaitkan dengan istilah White Knight Syndrome atau Sindrom Ksatria Putih.



Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kecenderungan seseorang yang secara berulang merasa perlu menjadi penyelamat dalam hubungan romantis atau hubungan dekat. Konsep ini tidak sama dengan diagnosis gangguan mental resmi, tetapi dapat menjadi cara untuk memahami pola relasi tertentu.



Menariknya, seseorang dengan pola white knight sering kali bukan orang yang sadar bahwa dirinya sedang bermasalah.



Justru sebaliknya.



Ia mungkin melihat dirinya sebagai pasangan yang sangat setia, sangat perhatian, dan sangat pengertian.



Sampai akhirnya ia menyadari:



“Kenapa setiap hubungan yang aku jalani selalu membuatku merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki seseorang?”



Jika kamu pernah merasakan hal tersebut, coba perhatikan tujuh tanda berikut.



1. Kamu merasa harus menyelamatkan pasangan dari masalahnya



Ini adalah salah satu tanda yang paling mudah terlihat.



Ketika pasangan sedang menghadapi masalah, kamu sulit hanya menjadi pendengar.



Kamu langsung ingin melakukan sesuatu.



Dia sedang bertengkar dengan keluarganya? Kamu ingin ikut menyelesaikannya.



Dia sedang memiliki masalah pekerjaan? Kamu merasa harus mencarikan solusi.



Dia sedang mengalami konflik dengan temannya? Kamu ikut memikirkan apa yang harus dia katakan.



Bahkan ketika dia sendiri tidak meminta bantuan, kamu tetap merasa terdorong untuk turun tangan.



Ada perasaan dalam dirimu:



“Kalau aku tidak membantu, siapa lagi?”



Pada tingkat tertentu, membantu pasangan tentu merupakan hal yang sehat.



Dalam hubungan yang baik, dua orang memang saling mendukung.



Masalahnya muncul ketika dukungan berubah menjadi tanggung jawab pribadi atas kehidupan pasangan.



Kamu tidak lagi sekadar mendampingi.



Kamu merasa harus memperbaiki.



Perbedaan ini sangat penting.



Pasangan yang sehat berkata:



“Aku ada di sini kalau kamu membutuhkan dukungan.”



Sementara pola white knight cenderung berkata:



“Aku harus membuat masalah ini selesai.”



Akibatnya, kamu bisa merasa sangat lelah karena masalah pasangan terasa seperti masalahmu sendiri.



Dan ketika masalah itu tidak kunjung selesai, kamu merasa gagal.



2. Kamu tertarik pada orang yang sedang terluka atau bermasalah



Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang membuatmu tertarik sering kali memiliki cerita hidup yang berat?



Mungkin dia memiliki hubungan masa lalu yang buruk.



Mungkin dia sulit mempercayai orang.



Mungkin dia memiliki banyak masalah keluarga.



Mungkin dia mengatakan bahwa selama ini tidak ada orang yang benar-benar memahami dirinya.



Dan anehnya, justru kondisi tersebut membuatmu semakin tertarik.



Bukan menjauh.



Ada bagian dalam dirimu yang berpikir:



“Mungkin aku bisa menjadi orang yang berbeda.”



“Mungkin aku bisa membuat dia percaya lagi pada cinta.”



“Mungkin aku bisa menunjukkan bahwa masih ada orang yang tulus.”



Ini bisa terasa sangat romantis.



Seolah-olah hubungan kalian memiliki misi khusus.



Kamu bukan sekadar jatuh cinta kepadanya.



Kamu merasa memiliki tugas untuk menyembuhkannya.



Dalam pola white knight, seseorang terkadang merasa lebih dibutuhkan ketika pasangannya sedang berada dalam kondisi sulit.



Ironisnya, hubungan yang tenang dan stabil justru mungkin terasa kurang menarik.



Mengapa?



Karena tidak ada yang perlu diselamatkan.



Tidak ada krisis.



Tidak ada tantangan emosional yang membuatmu merasa sangat dibutuhkan.



Dan tanpa sadar, kamu mungkin menghubungkan “dibutuhkan” dengan “dicintai.”



3. Kamu merasa berharga ketika pasangan membutuhkanmu



Ini mungkin tanda yang lebih dalam.



Coba tanyakan kepada dirimu sendiri:



“Apakah aku merasa lebih dicintai ketika pasangan sangat membutuhkan aku?”



Jika jawabannya iya, mungkin ada sesuatu yang perlu diperhatikan.



Dalam hubungan sehat, seseorang tentu ingin merasa berarti bagi pasangannya.



Namun, ada perbedaan antara:



“Aku berarti bagi pasangan.”



dan



“Aku harus dibutuhkan pasangan agar merasa berarti.”



Yang kedua bisa menjadi masalah.



Ketika pasangan mandiri, mampu mengambil keputusan sendiri, dan tidak terlalu membutuhkan bantuanmu, kamu mungkin justru merasa sedikit tidak berguna.



Kamu bisa mulai bertanya:



“Dia masih membutuhkan aku tidak?”



“Kalau dia bisa melakukan semuanya sendiri, aku ini penting tidak?”



“Kalau dia tidak meminta bantuanku, apakah dia masih mencintaiku?”



Di sinilah hubungan bisa menjadi tidak seimbang.



Kamu mungkin secara tidak sadar membangun identitas sebagai penyelamat.



Dan ketika peran tersebut tidak diperlukan, kamu merasa kehilangan tempat.



Padahal dalam hubungan yang sehat, nilai dirimu seharusnya tidak bergantung pada seberapa banyak masalah pasangan yang berhasil kamu selesaikan.



4. Kamu sulit mengatakan “tidak” ketika pasangan membutuhkan bantuan



Pasangan menghubungimu tengah malam karena sedang mengalami masalah?



Kamu datang.



Dia meminta bantuan meskipun kamu sedang sangat sibuk?



Kamu mengusahakannya.



Dia terus-menerus meminta dukungan emosional?



Kamu tetap tersedia meskipun sebenarnya kamu sudah kelelahan.



Bahkan ketika tubuh dan pikiranmu mengatakan “Aku sudah tidak sanggup,” kamu masih merasa bersalah jika menolak.



Ini bisa menunjukkan bahwa batasan pribadi (boundaries) dalam hubunganmu tidak cukup kuat.



Orang dengan pola white knight terkadang merasa bahwa mengatakan “tidak” berarti menjadi egois, tidak peduli, atau meninggalkan pasangan.



Padahal kenyataannya tidak demikian.



Kamu bisa mencintai seseorang sekaligus mengatakan:



“Aku tidak bisa membantu sekarang.”



Kamu bisa peduli tanpa selalu tersedia.



Kamu bisa mendukung tanpa mengambil alih seluruh masalahnya.



Dan kamu bisa mencintai pasangan tanpa menjadikan dirimu sebagai layanan darurat emosional selama 24 jam.



5. Kamu merasa bersalah ketika pasangan mengalami sesuatu yang buruk



Ini tanda yang cukup penting.



Misalnya pasangan sedang sedih.



Kamu langsung berpikir:



“Aku pasti melakukan sesuatu.”



Atau ketika pasangan sedang marah:



“Apa aku kurang perhatian?”



Ketika pasangan merasa kecewa:



“Berarti aku gagal menjadi pasangan yang baik.”



Padahal belum tentu.



Pasanganmu adalah manusia dengan kehidupan, pengalaman, pilihan, dan emosinya sendiri.



Tidak semua emosi negatif yang dia rasakan berasal darimu.



Namun, dalam pola white knight, seseorang bisa memiliki kecenderungan untuk mengambil terlalu banyak tanggung jawab emosional.



Pasangan sedih → kamu merasa harus membuatnya bahagia.



Pasangan marah → kamu merasa harus menenangkan.



Pasangan kecewa → kamu merasa harus memperbaiki keadaan.



Pasangan gagal → kamu merasa harus mencari solusi.



Lama-kelamaan, kamu seolah-olah menjadi pengelola emosi pasangan.



Masalahnya, pekerjaan tersebut tidak pernah benar-benar selesai.



Manusia akan selalu mengalami kesedihan, kemarahan, kekecewaan, kecemasan, dan kegagalan.



Kalau kamu merasa harus menghilangkan semua emosi negatif pasangan, hubungan tersebut bisa menguras energimu secara perlahan.



6. Kamu mengorbankan kebutuhanmu sendiri demi pasangan



Kamu mengatakan:



“Tidak apa-apa.”



Padahal sebenarnya tidak baik-baik saja.



Kamu membatalkan rencana.



Mengabaikan kebutuhan sendiri.



Menunda pekerjaan.



Menghabiskan energi.



Memberikan uang, waktu, perhatian, atau tenaga secara berlebihan.



Semua dilakukan karena kamu merasa:



“Dia lebih membutuhkan aku daripada aku membutuhkan diriku sendiri.”



Awalnya pengorbanan seperti ini mungkin membuatmu merasa menjadi pasangan yang baik.



Tetapi jika terus terjadi, hubungan bisa berubah menjadi pola satu arah.



Kamu memberi.



Dia menerima.



Kamu memahami.



Dia dipahami.



Kamu mengakomodasi.



Dia terbiasa diakomodasi.



Dan ketika akhirnya kamu merasa lelah, kamu mungkin mulai menyimpan kemarahan.



Yang lebih membingungkan, kamu bisa merasa marah sekaligus bersalah karena merasa marah.



Di sinilah pengorbanan berlebihan bisa menjadi jebakan.



Sebab terkadang seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang memberikan terlalu banyak sampai akhirnya merasa:



“Aku sudah melakukan semuanya untuk hubungan ini. Kenapa dia tidak menghargainya?”



7. Kamu sulit mencintai seseorang tanpa merasa harus memperbaikinya



Ini mungkin tanda yang paling dalam.



Kamu melihat seseorang yang memiliki luka, kekurangan, atau kebiasaan buruk.



Alih-alih bertanya:



“Apakah kami cocok?”



kamu justru bertanya:



“Bagaimana caranya agar dia berubah?”



Kamu melihat potensinya.



Kamu membayangkan siapa dia jika semua masalahnya sudah selesai.



Kamu berkata pada dirimu sendiri:



“Dia sebenarnya baik.”



“Dia cuma terluka.”



“Dia akan berubah kalau sudah merasa dicintai.”



“Dia seperti ini karena masa lalunya.”



“Kalau aku cukup sabar, dia pasti akan menjadi lebih baik.”



Harapan seperti ini manusiawi.



Tetapi ada perbedaan antara menerima seseorang apa adanya dan mencintai versi dirinya yang kamu harapkan akan muncul suatu hari nanti.



Jika kamu terus bertahan bukan karena hubungan saat ini sehat, tetapi karena percaya suatu hari pasangan akan berubah, kamu mungkin sedang mencintai potensinya lebih daripada realitasnya.



Dan ini bisa membuatmu bertahan dalam hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat.



Mengapa Seseorang Bisa Memiliki Pola “White Knight”?



Pertanyaan berikutnya adalah:



“Kenapa aku selalu merasa harus menyelamatkan orang lain?”



Tidak ada satu penyebab tunggal.



Pola seperti ini dapat berkaitan dengan berbagai pengalaman dan dinamika psikologis.



Misalnya, seseorang mungkin sejak kecil terbiasa menjadi orang yang harus memahami, menenangkan, atau membantu orang lain.



Ada pula orang yang belajar bahwa mendapatkan kasih sayang berarti menjadi berguna.



Sehingga muncul keyakinan tidak sadar:



“Kalau aku berguna, aku akan dicintai.”



Ada juga yang memiliki pengalaman hubungan sebelumnya sehingga merasa lebih aman ketika dirinya memegang peran sebagai pemberi daripada penerima.



Dengan menjadi orang yang selalu membantu, ia tidak perlu terlalu rentan untuk mengungkapkan kebutuhannya sendiri.



Karena itu, di balik sosok yang terlihat sangat kuat dan selalu membantu, terkadang terdapat kebutuhan yang sangat manusiawi:



ingin dibutuhkan, dihargai, diterima, dan dicintai.



Bedakan Antara Menjadi Pasangan yang Peduli dan Menjadi “Penyelamat”



Ini bagian yang sangat penting.



Memiliki beberapa tanda di atas tidak otomatis berarti kamu memiliki “White Knight Syndrome.”



Istilah tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran suatu pola perilaku, bukan label diagnosis yang bisa digunakan untuk mendiagnosis diri sendiri.



Membantu pasangan bukan masalah.



Mendukung pasangan bukan masalah.



Berempati bukan masalah.



Bahkan rela berkorban sesekali adalah bagian normal dari hubungan.



Yang perlu diperhatikan adalah pola dan dampaknya.



Coba lihat perbedaannya.



Hubungan sehat:



“Aku akan mendukungmu, tetapi keputusan tetap milikmu.”



Pola penyelamat:



“Aku harus membuat keputusan ini untukmu karena kamu tidak mampu.”



Hubungan sehat:



“Aku mendengarkan masalahmu.”



Pola penyelamat:



“Aku harus menyelesaikan masalahmu.”



Hubungan sehat:



“Aku mencintaimu meskipun kamu mandiri.”



Pola penyelamat:



“Aku merasa berharga karena kamu membutuhkan aku.”



Hubungan sehat:



“Aku peduli dengan perasaanmu.”



Pola penyelamat:



“Aku bertanggung jawab agar kamu tidak pernah merasa sedih.”



Perbedaannya mungkin terlihat kecil.



Tetapi dalam jangka panjang, dampaknya bisa sangat besar.



Ketika Menjadi “Penyelamat” Justru Membuat Hubungan Tidak Sehat



Menariknya, niat awal seorang white knight sering kali sangat baik.



Dia ingin membantu.



Dia ingin mencintai.



Dia ingin melindungi.



Namun, niat baik tidak selalu menghasilkan hubungan yang sehat.



Jika kamu terlalu sering mengambil alih masalah pasangan, pasangan bisa menjadi terlalu bergantung kepadamu.



Sebaliknya, kamu bisa merasa semakin dibutuhkan.



Kemudian terciptalah sebuah siklus:



Pasangan membutuhkan → kamu membantu → kamu merasa dibutuhkan → pasangan semakin bergantung → kamu semakin merasa harus membantu.



Siklus ini bisa membuat kedua orang sulit berkembang secara mandiri.



Bahkan terkadang hubungan tersebut mulai terasa seperti hubungan antara penolong dan orang yang ditolong, bukan antara dua orang dewasa yang setara.



Pertanyaan yang Bisa Kamu Ajukan kepada Diri Sendiri



Jika artikel ini terasa sangat dekat dengan pengalamanmu, jangan langsung memberi label kepada diri sendiri.



Lebih baik gunakan ini sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi.



Tanyakan:



Apakah aku merasa harus memperbaiki pasangan?

Apakah aku merasa bersalah ketika mengatakan tidak?

Apakah aku merasa lebih berharga ketika pasangan membutuhkanku?

Apakah aku sering mengabaikan kebutuhanku sendiri?

Apakah aku tertarik pada hubungan yang penuh drama karena merasa dibutuhkan?

Apakah aku sulit membiarkan pasangan menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri?

Apakah aku mencintai pasangan yang ada sekarang, atau lebih banyak mencintai versi dirinya yang kuharapkan akan berubah?



Jawaban yang jujur bisa memberikan banyak informasi tentang pola hubunganmu.



Kamu Tidak Harus Menjadi Penyelamat untuk Layak Dicintai



Mungkin ini adalah bagian paling penting dari semuanya.



Kamu tidak harus selalu kuat.



Tidak harus selalu punya solusi.



Tidak harus selalu tersedia.



Tidak harus selalu menjadi orang yang paling memahami.



Dan yang paling penting:



kamu tidak harus menyelamatkan seseorang agar pantas mendapatkan cinta.



Hubungan yang sehat bukan tentang satu orang menyelamatkan orang lain.



Hubungan yang sehat adalah ketika dua orang bisa saling mendukung tanpa kehilangan dirinya masing-masing.



Kamu boleh membantu pasangan.



Tetapi pasangan juga memiliki tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri.



Kamu boleh mendengarkan.



Tetapi kamu tidak harus menjadi terapisnya.



Kamu boleh memberikan dukungan.



Tetapi kamu tidak harus mengorbankan kesehatan emosionalmu.



Kamu boleh mencintai seseorang yang sedang terluka.



Tetapi kamu tidak harus menjadikan luka tersebut sebagai proyek hidupmu.



Karena terkadang, bentuk cinta yang paling dewasa bukanlah berkata:



“Aku akan menyelamatkanmu.”



Melainkan:



“Aku akan berjalan bersamamu, tetapi aku tidak akan menjalani hidupmu untukmu.”



Dan mungkin, ketika kamu berhenti merasa harus menjadi penyelamat, kamu akhirnya bisa mengalami sesuatu yang selama ini sulit kamu rasakan:



