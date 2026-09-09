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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 9 September 2026 | 20.18 WIB

5 Zodiak yang Tidak Ragu Memulai Hidup Baru, Rela Hidup Nomaden Demi Mencari Berbagai Kesempatan

Ilustrasi seseroang yang pindah rumah/Magnific - Image

Ilustrasi seseroang yang pindah rumah/Magnific

JawaPos.com - Lima zodiak ini membutuhkan perubahan untuk berkembang, menemukan kembali jati diri, dan menjalani hidup dengan lebih baik.

Saat seseorang bersedia menempuh jarak tertentu untuk memulai hidup baru, mereka biasanya menjadi lebih mudah beradaptasi dan pikiran yang terbuka. 

Pindah dan hidup nomaden bisa menjadi keputusan yang tepat, terutama saat seseorang merasa terjebak dalam rutinitas dan mulai merasa bosan.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango pada (09/09) berikut adalah zodiak-zodiak yang tidak ragu memulai hidup baru dengan berpindah-pindah tempat. 

Sagittarius sangat menikmati tempat baru dan kesempatan untuk bertemu dengan orang baru. Mereka bisa mempelajari berbagai hal baru, sekaligus belajar untuk lebih mengandalkan diri sendiri. Pindah ke tempat baru tentu terasa menyenangkan bagi sagittarius.

Namun, yang lebih menarik adalah kesempatan untuk memulai fase baru dalam hidup dan memiliki kendali lebih besar dalam membentuk kehidupan sesuai dengan keinginan mereka.

Ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh gemini saat mereka pindah dan memulai kehidupan baru.  Lingkungan baru memungkinkan gemini mengembangkan diri, memperluas minat, mencoba berbagai aktivitas, serta mendapatkan pengetahuan baru.

Gemini merasa tumbuh menjadi versi diri yang lebih baik sekaligus tetap terstimulasi dan tertarik dengan berbagai hal di dunia sekitar. 

Libra akan dipaksa untuk mengambil keputusan dengan cepat, sesuatu yang terkadang menjadi tantangan bagi libra, sekaligus menyadarkan mereka tentang seberapa mampu dirinya menghadapi berbagai situasi.

Mereka mungkin tidak memiliki sistem pendukung atau orang terdekat di lingkungan baru. Namun, libra tidak selalu merasa membutuhkan hal tersebut karena mereka tahu bahwa mereka masih memiliki diri sendiri untuk diandalkan.

Editor: Hanny Suwindari
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