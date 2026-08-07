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Aulia Rahmi
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 01.05 WIB

4 Shio Menutup Lembaran Penuh Ujian pada 7 Agustus 2026, Datangnya Kesempatan Baru Mengubah Arah

Ilustrasi Shio (zaie/magnific) - Image

Ilustrasi Shio (zaie/magnific)


JawaPos.com - Setiap fase kehidupan selalu menghadirkan tantangan yang membentuk cara seseorang memandang masa depan.

Dalam astrologi Tionghoa, perubahan energi harian dipercaya dapat menjadi simbol berakhirnya satu babak kehidupan sekaligus membuka kesempatan baru yang lebih menjanjikan.

Pada Jumat, 7 Agustus 2026, energi Hari Kerbau Air (Water Ox Day) yang berlangsung di Bulan Monyet Api dan Tahun Kuda Api diyakini membawa momentum untuk memulai langkah baru dengan keyakinan yang lebih kuat.

Hari dengan energi inisiasi ini sering dikaitkan dengan keberanian mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan yang selama ini tertunda, serta meninggalkan kebiasaan yang menghambat perkembangan diri.

Perpaduan unsur air yang melambangkan kebijaksanaan dan unsur api yang mencerminkan semangat dipercaya menciptakan dorongan dari dalam diri untuk bergerak maju tanpa harus bergantung pada dorongan dari orang lain.

Bagi sebagian orang, perubahan yang paling berarti bukanlah datangnya keberuntungan secara tiba-tiba, melainkan kemampuan untuk mengakhiri masa sulit dan melihat peluang yang sebelumnya tidak disadari.

Ketika seseorang mampu berdamai dengan keadaan, berbagai kesempatan baru pun mulai bermunculan.

Inilah 4 shio yang diperkirakan menutup lembaran penuh ujian pada 7 Agustus 2026 dilansir dari Yourtango.com.

Mereka memiliki peluang besar memasuki fase kehidupan yang lebih baik melalui keputusan penting, perubahan pola pikir, hingga hadirnya hubungan yang lebih sehat.

1. Shio Kuda

Shio Kuda diperkirakan menjadi salah satu shio yang akhirnya berani mengakhiri situasi yang selama ini menguras tenaga dan pikiran.

Setelah melewati berbagai pertimbangan, Anda diyakini memiliki keberanian untuk memilih jalan yang lebih sesuai dengan kebutuhan diri sendiri.

Energi Hari Kerbau Air membantu pemilik Shio Kuda bersikap lebih tegas terhadap berbagai persoalan yang selama ini terus ditunda.

Keputusan yang diambil mungkin tidak mudah, terutama jika berkaitan dengan hubungan pribadi, pekerjaan, atau target yang belum tercapai.

Namun, langkah tersebut justru menjadi awal dari perubahan yang lebih positif.

Editor: Novia Tri Astuti
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