4 Shio Ini Akhirnya Bernapas Lega, Pintu Kesempatan Terbuka Setelah Melewati Fase Paling Berat

Dalam astrologi Tionghoa, Kamis, 3 September 2026, membawa kombinasi energi yang menarik.

Hari tersebut dikenal sebagai Metal Snake Receive Day, berlangsung dalam Fire Monkey Month dan Fire Horse Year.

Unsur logam dikaitkan dengan kekuatan, keteguhan, dan kemampuan menemukan kembali kendali, sedangkan karakter Ular melambangkan kecermatan, kebijaksanaan, serta kecerdikan dalam menghadapi keadaan.

Kombinasi tersebut dipercaya menjadi momentum yang mendukung proses penyelesaian persoalan bagi beberapa shio.

Bukan berarti seluruh masalah menghilang begitu saja, tetapi sesuatu yang sebelumnya terasa buntu mulai menunjukkan celah untuk dilewati.

Peluang dapat hadir melalui pekerjaan, kemampuan baru, bantuan dari orang terdekat, hingga kesepakatan yang telah lama dinantikan.

Ada 4 shio yang disebut berpotensi merasakan perubahan tersebut, yakni Kerbau, Ayam, Ular, dan Monyet.

Masing-masing memiliki bentuk keberuntungan yang berbeda. Ada yang menemukan sumber penghasilan baru, ada yang menyadari pentingnya belajar, ada pula yang memperoleh jalan keluar setelah berani menerima bantuan.

Lantas, apa yang membuat keempat shio ini seolah mulai dapat bernapas lebih lega? Simak pembahasan lengkapnya dilansir dari Yourtango.com

1. Shio Kerbau: Jalan Keluar Muncul dari Peluang yang Tidak Disangka

Bagi Anda yang bershio Kerbau, persoalan keuangan mungkin menjadi salah satu hal yang paling banyak menyita pikiran.

Selama ini, Anda dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan tidak mudah mengabaikan kewajiban.

Karena itu, ketika pemasukan terasa tidak sebanding dengan kebutuhan, tekanan tersebut dapat terasa semakin berat.