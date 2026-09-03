Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Kamis, 3 September 2026 | 21.35 WIB

4 Shio Ini Akhirnya Bernapas Lega, Pintu Kesempatan Terbuka Setelah Melewati Fase Paling Berat

Ilustrasi Shio Melewati Fase Paling Berat (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Melewati Fase Paling Berat (magnific)

Dalam astrologi Tionghoa, Kamis, 3 September 2026, membawa kombinasi energi yang menarik.

Hari tersebut dikenal sebagai Metal Snake Receive Day, berlangsung dalam Fire Monkey Month dan Fire Horse Year.

Unsur logam dikaitkan dengan kekuatan, keteguhan, dan kemampuan menemukan kembali kendali, sedangkan karakter Ular melambangkan kecermatan, kebijaksanaan, serta kecerdikan dalam menghadapi keadaan.

Kombinasi tersebut dipercaya menjadi momentum yang mendukung proses penyelesaian persoalan bagi beberapa shio.

Bukan berarti seluruh masalah menghilang begitu saja, tetapi sesuatu yang sebelumnya terasa buntu mulai menunjukkan celah untuk dilewati.

Peluang dapat hadir melalui pekerjaan, kemampuan baru, bantuan dari orang terdekat, hingga kesepakatan yang telah lama dinantikan.

Ada 4 shio yang disebut berpotensi merasakan perubahan tersebut, yakni Kerbau, Ayam, Ular, dan Monyet.

Masing-masing memiliki bentuk keberuntungan yang berbeda. Ada yang menemukan sumber penghasilan baru, ada yang menyadari pentingnya belajar, ada pula yang memperoleh jalan keluar setelah berani menerima bantuan.

Lantas, apa yang membuat keempat shio ini seolah mulai dapat bernapas lebih lega? Simak pembahasan lengkapnya dilansir dari Yourtango.com

1. Shio Kerbau: Jalan Keluar Muncul dari Peluang yang Tidak Disangka

Bagi Anda yang bershio Kerbau, persoalan keuangan mungkin menjadi salah satu hal yang paling banyak menyita pikiran.

Selama ini, Anda dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan tidak mudah mengabaikan kewajiban.

Karena itu, ketika pemasukan terasa tidak sebanding dengan kebutuhan, tekanan tersebut dapat terasa semakin berat.

Anda mungkin sudah berusaha menghemat, mencari solusi, dan mengatur kembali berbagai keperluan, tetapi hasilnya belum sesuai harapan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Shio Menutup Lembaran Penuh Ujian pada 7 Agustus 2026, Datangnya Kesempatan Baru Mengubah Arah - Image
Zodiak

4 Shio Menutup Lembaran Penuh Ujian pada 7 Agustus 2026, Datangnya Kesempatan Baru Mengubah Arah

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 01.05 WIB

5 Zodiak yang Paling Siap Menjemput Kesempatan Baru Hari Ini 7 Agustus, Masa Depan Semakin Cerah! - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Paling Siap Menjemput Kesempatan Baru Hari Ini 7 Agustus, Masa Depan Semakin Cerah!

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.58 WIB

4 Shio yang Membalikkan Keadaan pada 30 Juli 2026, Setelah Lama Tertekan Kini Jalan Menuju Bahagia Makin Terbuka - Image
Zodiak

4 Shio yang Membalikkan Keadaan pada 30 Juli 2026, Setelah Lama Tertekan Kini Jalan Menuju Bahagia Makin Terbuka

Kamis, 30 Juli 2026 | 13.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore