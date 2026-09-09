Mandi Uang! 5 Weton Dipercaya Berpotensi Terima Rezeki Besar Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Mandi Uang (magnific)
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran.
Perpaduan hari dan pasaran dalam kalender Jawa sejak dahulu digunakan sebagai bagian dari perhitungan tradisional untuk membaca karakter, kecenderungan sifat, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang.
Salah satu pembahasan yang masih menarik perhatian adalah kaitan weton dengan rezeki dan keberuntungan.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter dan perhitungan neptu yang menggambarkan peluang kehidupan ekonomi yang luas.
Dari sinilah muncul istilah “mandi uang”, yaitu ungkapan untuk menggambarkan kondisi ketika rezeki atau peluang ekonomi datang dalam jumlah dan jalur yang lebih banyak.
Namun, penting dipahami bahwa primbon Jawa merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan metode ilmiah untuk memastikan masa depan.
Prediksi mengenai rezeki tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti kaya atau memperoleh sejumlah uang tertentu.
Kehidupan ekonomi tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, kesempatan, keputusan, serta berbagai keadaan lainnya.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki peluang mendapatkan rezeki besar?
Berdasarkan perhitungan dan gambaran yang digunakan dalam primbon Jawa, berikut 5 weton yang menarik untuk disimak dirangkum dari YouTube Bara raja cirebon.
Bukan semata-mata karena dianggap akan kaya, tetapi karena karakter yang dikaitkan dengannya dapat menjadi pengingat tentang bagaimana peluang sebaiknya diusahakan.
1. Rabu Pahing, Neptu 16 yang Dikaitkan dengan Wasesa Segara
Rabu Pahing menjadi weton pertama yang dipercaya memiliki peluang memperoleh rezeki besar.
Dalam perhitungan neptu, Rabu memiliki nilai 7, sedangkan Pahing bernilai 9. Dengan demikian, Rabu Pahing mempunyai jumlah neptu 16.
Angka tersebut dalam salah satu perhitungan primbon dikaitkan dengan Wasesa Segara, yang secara simbolis menggambarkan keluasan seperti lautan.
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Jawa Pos
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