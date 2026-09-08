Tak Disangka Jadi Kaya, 7 Weton Ini Disebut Berpeluang Mendapat Rezeki Tak Terduga

Ilustrasi Rezeki Besar Terus Mengalir Deras (magnific)
JawaPos.com - Perjalanan hidup seseorang dalam kepercayaan masyarakat Jawa diyakini dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tidak semua orang yang pada awalnya hidup sederhana akan terus berada dalam kondisi yang sama.
Dalam tradisi Jawa, weton atau perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran kerap digunakan untuk membaca karakter serta gambaran peruntungan seseorang. Berbagai tafsir tersebut kemudian banyak ditemukan dalam Primbon Jawa.
Salah satu pembahasan yang menarik perhatian adalah mengenai weton yang dipercaya berpotensi memperoleh rezeki besar secara tiba-tiba. Rezeki tersebut digambarkan dapat hadir melalui berbagai bentuk, mulai dari peluang usaha, pekerjaan, aset, hingga bantuan dari orang lain.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut mempunyai peluang mendapatkan rezeki tidak terduga dan mengalami perubahan kondisi kehidupan.
Berikut daftarnya:
Selasa Kliwon menjadi salah satu weton yang dalam penafsiran primbon disebut memiliki perjalanan rezeki yang tidak selalu terlihat sejak awal.
Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang cenderung tenang dan sederhana. Karena itu, keberadaannya terkadang tidak terlalu diperhitungkan dalam urusan keberuntungan.
Namun, menurut ramalan yang beredar, kondisi tersebut dapat berubah ketika peluang besar datang. Bentuknya bisa berupa keberhasilan dalam proyek, penjualan aset dengan nilai menguntungkan, maupun harta yang diperoleh melalui keluarga.
Pemilik Kamis Wage dipercaya mempunyai karakter yang mudah mendapatkan simpati dari orang-orang di sekitarnya.
Sikap tersebut dalam penafsiran tradisional dianggap dapat menjadi salah satu jalan datangnya kesempatan. Bantuan atau tawaran dari orang lain disebut bisa muncul tanpa harus diminta terlebih dahulu.
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Jawa Pos
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