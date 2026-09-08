Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 9 September 2026 | 04.57 WIB

Sulit Menolak Rezeki, 6 Shio Ini Konon Bakal Dihujani Keberuntungan Finansial

shio yang dikejar finansial jadi tajir karena rezeki mengalir kata astrologi Tionghoa - Image

shio yang dikejar finansial jadi tajir karena rezeki mengalir kata astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang berdasarkan tahun kelahirannya.

Salah satu aspek yang banyak menarik perhatian adalah persoalan finansial. Dalam berbagai ramalan, terdapat sejumlah shio yang disebut berpotensi mendapatkan peluang ekonomi lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.

Keberuntungan tersebut bisa digambarkan melalui peluang bisnis, perkembangan pekerjaan, hasil investasi, maupun datangnya bantuan dari orang-orang di sekitar.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari astrologi dan kepercayaan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai jaminan mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut bakal mendapat aliran keberuntungan finansial dan memiliki peluang memperbaiki kondisi ekonominya.

Berikut enam shio yang dimaksud:

1. Shio Babi

Shio Babi dalam tradisi Tionghoa sering dikaitkan dengan kegembiraan, kelimpahan, dan kehidupan yang penuh berkah.

Dalam ramalan yang beredar, periode ini disebut dapat menghadirkan sejumlah kesempatan finansial bagi pemilik Shio Babi. Peluang kerja sama, perkembangan usaha, hingga pemasukan tambahan menjadi beberapa sumber keberuntungan yang mungkin muncul.

Mereka juga disebut berpotensi mendapatkan hasil positif dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan sebelumnya.

Di sisi lain, keberlimpahan harta dalam filosofi Tionghoa kerap diiringi dengan pesan agar seseorang tidak melupakan orang lain. Sikap berbagi dan membantu sesama dipercaya menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Keberuntungan Datang Mendadak, 7 Weton Ini Disebut Punya Tanda Ketiban Ndaru - Image
Zodiak

Keberuntungan Datang Mendadak, 7 Weton Ini Disebut Punya Tanda Ketiban Ndaru

Rabu, 9 September 2026 | 04.33 WIB

September Jadi Bulan Emas, 4 Weton Ini Konon Bakal Rasakan Banyak Keberuntungan - Image
Zodiak

September Jadi Bulan Emas, 4 Weton Ini Konon Bakal Rasakan Banyak Keberuntungan

Rabu, 9 September 2026 | 04.31 WIB

4 Shio yang Konon Jadi Sumber Kemakmuran dan Keberuntungan Keluarga - Image
Zodiak

4 Shio yang Konon Jadi Sumber Kemakmuran dan Keberuntungan Keluarga

Selasa, 8 September 2026 | 17.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore