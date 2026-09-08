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Lania Monica
Rabu, 9 September 2026 | 04.54 WIB

Aura Karismatik Sejak Lahir, Ini 5 Weton Wanita yang Disebut Titisan Ratu

Ilustrasi weton wanita titisan ratu (freepik) - Image

Ilustrasi weton wanita titisan ratu (freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter dan peruntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini kemudian menjadi bagian dari berbagai penafsiran dalam Primbon Jawa.

Salah satu hal yang sering dibahas adalah karakter perempuan yang dipercaya mempunyai pesona kuat. Bukan hanya berkaitan dengan kecantikan secara fisik, aura tersebut juga dikaitkan dengan sikap, kepribadian, ketegasan, serta kemampuan seseorang dalam membawa diri.

Dalam sejumlah kepercayaan tradisional, ada pula istilah khodam Ratu, yang dipercaya sebagai sosok pendamping gaib dengan kaitan terhadap kewibawaan, perlindungan, dan daya tarik seseorang. Pandangan mengenai hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan mistis dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

Dikutip dari kanal YouTube Alun Firmansyah, terdapat lima weton wanita yang dalam penafsirannya disebut memiliki karakter dan aura seperti seorang ratu.

Berikut daftarnya:

1. Selasa Wage

Wanita yang lahir pada Selasa Wage mempunyai jumlah neptu 7. Dalam penafsiran primbon, mereka digambarkan sebagai sosok yang sabar, dapat dipercaya, dan memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan.

Mereka juga disebut tidak gemar membuka aib atau membicarakan kekurangan orang lain. Sikap mudah mengalah dan ketulusan hati menjadi karakter yang dianggap membuat Selasa Wage memiliki daya tarik tersendiri.

Meski demikian, weton ini juga disebut mempunyai beberapa sisi yang perlu diperhatikan. Mereka dipercaya cenderung berhati-hati terhadap orang lain, terkadang bersikap kaku, dan tidak selalu mudah mencair dalam suasana bercanda.

2. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon memiliki neptu 13. Perempuan dengan weton ini dalam penafsiran tradisional sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak banyak bicara dan cenderung menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri.

Walaupun terlihat pendiam, mereka dipercaya mempunyai kehidupan sosial yang cukup baik. Sikap sederhana, rasa tanggung jawab, dan kemampuan mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak menjadi sejumlah karakter yang dilekatkan pada weton ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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