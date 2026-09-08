Harta Datang Silih Berganti, 5 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial Tinggi

JawaPos.com - Dalam berbagai kebudayaan, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan karakter, usaha, dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah astrologi Tiongkok yang mengenal 12 shio berdasarkan tahun kelahiran.

Dalam kepercayaan tersebut, setiap shio memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Ada yang dipercaya mempunyai jalan rezeki penuh tantangan, sementara lainnya disebut lebih mudah menemukan peluang untuk mencapai kemapanan.

Sejumlah ramalan bahkan menggambarkan beberapa shio sebagai sosok yang memiliki "pintu rezeki terbuka lebar". Namun, keberuntungan tersebut bukan berarti datang tanpa usaha. Kerja keras, kemampuan membaca peluang, serta hubungan dengan orang lain tetap dianggap berperan penting.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan finansial kuat dan dipercaya tidak mudah mengalami kesulitan rezeki menurut astrologi Tiongkok.

Lantas, shio apa saja yang dimaksud?

1. Shio Naga Naga merupakan salah satu simbol yang kuat dalam budaya Tiongkok. Sosoknya kerap dikaitkan dengan kekuasaan, keberanian, kejayaan, dan kewibawaan.

Karena itu, pemilik Shio Naga sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki ambisi besar dan pandangan jauh ke depan. Mereka disebut mampu melihat kesempatan ketika orang lain belum menyadarinya.

Dalam urusan finansial, keberuntungan Naga dipercaya tidak hanya berasal dari usaha pribadi. Relasi dengan orang-orang di sekitarnya juga disebut dapat membuka berbagai kesempatan baru.

Mulai dari bisnis, investasi, hingga perkembangan karier dipercaya dapat menjadi jalur datangnya rezeki. Ketika menghadapi persoalan finansial, Shio Naga juga disebut cenderung mampu mencari alternatif untuk bangkit.