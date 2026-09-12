Rezeki Tak Mudah Surut, 10 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Istimewa

Weton yang diberkahi kekayaan dan rezeki abadi kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com – Weton merupakan salah satu bagian dari tradisi Jawa yang hingga kini masih menarik perhatian masyarakat. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang.
Dalam primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang mendukung kehidupan makmur. Mereka disebut mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan, usaha, maupun urusan finansial.
Istilah “rezeki abadi” dalam konteks ramalan weton lebih tepat dipahami sebagai gambaran mengenai keberuntungan yang dipercaya dapat berlangsung panjang. Hal tersebut tentu bukan jaminan seseorang akan selalu kaya, karena kehidupan nyata dipengaruhi banyak faktor.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat 10 weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki kuat menurut primbon Jawa.
Berikut daftarnya:
Senin Legi memiliki neptu 9, yang berasal dari nilai Senin sebesar 4 dan Legi sebesar 5.
Dalam sejumlah penafsiran primbon, pemilik weton ini digambarkan memiliki daya tarik sosial dan kecerdasan yang dapat membantu membuka berbagai peluang. Mereka juga disebut mempunyai rasa ingin tahu tinggi sehingga tidak mudah berhenti mencari pengetahuan.
Sikap sederhana dan kemampuan bergaul membuat Senin Legi dipercaya cocok menjalani aktivitas yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Bidang perdagangan, pelayanan, maupun pekerjaan sosial juga dianggap sesuai dengan karakter mereka.
Dengan kemampuan tersebut, pemilik Senin Legi dipercaya dapat membangun kemakmuran secara bertahap.
Rabu Pahing mempunyai neptu 16, berasal dari Rabu bernilai 7 dan Pahing bernilai 9.
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Jawa Pos
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