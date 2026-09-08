Rezekinya Tak Ada Habisnya, 5 Shio Ini Disebut Punya Magnet Kekayaan

JawaPos.com - Setiap orang dipercaya memiliki perjalanan hidup dan keberuntungan yang berbeda. Ada yang harus melewati proses panjang sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dianggap lebih mudah menemukan kesempatan untuk meningkatkan kondisi finansial.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio, pergerakan energi, serta karakter yang melekat pada masing-masing tanda kelahiran. Karena itu, sejumlah shio disebut mempunyai potensi lebih kuat dalam urusan bisnis, pengelolaan uang, maupun pencarian peluang.

Tidak sedikit ramalan yang menggambarkan adanya shio tertentu dengan "magnet kekayaan". Rezeki mereka dipercaya dapat muncul melalui berbagai jalur, mulai dari pekerjaan, usaha, investasi, hingga kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki keberuntungan finansial kuat dan berpotensi menjadi "raja uang" menurut astrologi Tiongkok.

Lantas, shio apa saja yang dimaksud?

1. Shio Naga Dalam budaya Tiongkok, Naga identik dengan kekuatan, kejayaan, dan kepemimpinan. Karakter tersebut membuat pemilik Shio Naga kerap digambarkan sebagai pribadi yang memiliki ambisi besar.

Mereka disebut tidak mudah puas dengan pencapaian kecil. Ketika melihat peluang, Shio Naga dipercaya berani mengambil langkah dan mengembangkan ide yang dimiliki.

Kemampuan membangun relasi juga menjadi salah satu kekuatan mereka. Jaringan yang luas dapat dimanfaatkan untuk membuka kesempatan baru dalam pekerjaan maupun bisnis.

Dalam urusan finansial, Shio Naga dipercaya mampu melihat potensi jangka panjang. Mereka disebut dapat mengembangkan usaha sekaligus mempertimbangkan investasi yang berpotensi memberikan hasil di kemudian hari.